Alcaldía de La Paz denuncia ‘red de extorsión’ que ofrece licencias de funcionamiento

Fuente: erbol.com.bo

La Alcaldía de La Paz denunció este miércoles que opera una “red de extorsión” externa al municipio, que realiza cobros indebidos a personas que desean obtener una licencia de funcionamiento de actividades económicas.

“Hay una red de extorsionadores externos al municipio que saben cuáles son las actividades económicas que no cumplen con todos los aspectos técnicos y les prometen tener una licencia. No es así, señores, no se emitirá una licencia de funcionamiento si no se cumplen con las especificaciones técnicas.”, dijo la secretaria municipal de Desarrollo Económico, Mónica Chuquimia.

Según la autoridad edil, se ha detectado a “un staff de abogados” y también estarían involucrados exfuncionarios.

Alertó a la ciudadanía que el municipio no emitirá licencias de funcionamiento si no se cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por normativa e invitó a presentar una denuncia ante la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico en caso de ser víctimas de extorsión.

Para evitar este tipo acciones ilegales, informó que la ciudadanía puede obtener información sobre licencias de funcionamiento en la Unidad de Actividades Económicas, ubicada en el edificio Espra, piso cinco, en la calle Chichas No 1204, de la zona Miraflores. En caso de haber presentado documentación, el seguimiento al trámite lo debe realizar con la hoja de ruta en su respectiva subalcaldía.

Chuquimia precisó que la emisión de licencias de funcionamiento para el expendio de bebidas alcohólicas compete a las subalcaldías, mientras que a la Secretaría de Desarrollo Económico, realizar el control de las mismas y de los procesos sancionatorios. Al momento, 350 actividades cuentan con autorización de funcionamiento en el municipio paceño.

(Con información del GAMLP)