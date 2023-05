Allanan 4 casas del presidente del Banco Fassil y activan proceso por estafa de $us 13 millones

Los demandantes solicitaron la anotación preventiva de 73 bienes inmuebles a nombre de Financial Group S.A., representado por Mertens.

La Paz. – La fiscalía y la Policía allanaron este miércoles cuatro inmuebles, ubicados en la ciudad de Santa Cruz, del presidente ejecutivo del directorio del Banco Fassil, Ricardo Mertens. Además, se activó un segundo proceso penal en su contra por una estafa de $us 13 millones.

“Estamos ingresando al domicilio del señor Mertens, no se ha aprendido a ninguna persona. Si no me equivoco son cuatro allanamientos que hemos realizado. Estamos recuperando algunas cosas, documentos. Nos han atendido en todas las casas”, informó el fiscal Julio César Porras a DTV.

En ese mismo sentido, la fiscalía de Santa Cruz activó un segundo proceso en contra del ejecutivo de la entidad financiera por legitimación de ganancias ilícitas y estafa agravada de al menos $us 13 millones, la demanda fue interpuesta por la empresa Manzana 40.

“Informo a su autoridad el inicio de investigación contra Juan Ricardo Mertens Olmos a instancias de José Luis Handal Farah, Boris Marinkovic Rivadeneira, Sebastián Handal Baracatt por la presunta comisión del delito legitimación de ganancias ilícitas, estafa con agravación por existir víctimas múltiples”, dice parte del memorial suscrito por la fiscal Celika Córdova.

En abril, la policía aprehendió a cuatro ejecutivos de la entidad financiera por una denuncia que presentó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi). Dos días después, la justicia determinó la detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola.

La investigación señala que entre 2021 y 2022 se otorgó créditos a una joven de 18 años, monto que ascendió a los Bs 10 millones, sin tomar en cuenta que su capacidad de pago solo alcanzaba a los Bs 60.700.

Con relación al segundo caso, manzana 40 explica que en 2020 suscribió cinco contratos con la empresa Financial Group S.A., representado por Mertens por la suma de $us 13 millones bajo la modalidad de préstamo. Sin embargo, la transacción figura como la venta y compra de inmuebles de la empresa con el fin de que pasen como activos de la entidad financiera.

En ese sentido, los demandantes solicitaron la anotación preventiva de 73 bienes inmuebles a nombre de Financial Group S.A., representado por Mertens.

Desde hace dos meses, aproximadamente, los usuarios del banco se quejaron porque no les dejaban sacar sus ahorros y se registraron otras irregularidades. Tras agravarse su situación, la Asfi decidió su intervención, el precintado de oficinas a nivel nacional y el alejamiento de todos sus funcionarios.

