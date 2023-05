Arce se queja en Chuquisaca que “no todos” de la bancada del MAS apoyan las leyes de su Gobierno

Fuente: Unitel

Este jueves el presidente Luis Arce estuvo en la localidad Porona en Chuquisaca, donde anunció la promulgación de una ley que declara de prioridad nacional la construcción de tres tramos carreteros. En el acto, el mandatario se quejó que sus leyes no son apoyadas por todos los parlamentarios del MAS.

“Ha sido difícil, complicado. Incluso dentro de la bancada del MAS no todos apoyan, no todos nos aprueban nuestras leyes, pero hay senadores y senadoras conscientes que han apoyado junto a otros parlamentarios conscientes”, señaló Arce.

Las palabras de Arce se produjeron durante el acto por la promulgación de la ley que declara prioridad nacional la construcción de tres tramos carreteros: Sucre – Poroma (Chuquisaca), Puente Chayanta – Toro Toro (Potosí) y Río Caine – Anzaldo (Cochabamba).

Arce dijo que con el decreto promulgado, esta infraestructura se convertirá en parte de la Red Vial Fundamental de Bolivia, lo que permitirá que sea el Gobierno central el que se haga cargo de la construcción y el mantenimiento.

El mandatario señaló que las obras no son para las autoridades de Gobierno y dijo que los legisladores que no apoyan esos proyectos, no entienden de política.

“Exhortamos a esos hermanos que no están entendiendo que las acciones políticas del Gobierno apuntan a beneficiar a la población, a esa gente por la que hoy somos diputados, senadores, vicepresidentes o presidentes”, puntualizó.

Arce agregó que instruyó al ministro de Planificación para que inicie negociaciones con organismos internacionales para financiar la carretera.