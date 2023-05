Autolesiones en menores de edad: ¿Cómo prevenir y actuar ante esta situación en el entorno familiar?

Una especialista explica que los adolescentes buscan formas de canalizar la presión que tienen.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Los casos de autolesiones y cutting en menores de edad se están incrementando a nivel nacional. Al respecto, la especialista Alejandra Sangüeza, coach en educación alternativa. indicó que la situación se está volviendo común, por lo que tanto familias, padres como especialistas tienen que prestar mucha atención a las primeras señales en los hijos y su entorno.

“La autolesión o síndrome de cutting no solamente significa que la persona quiere suicidarse, sino que, más que nada, es una manera de llamar la atención a los padres, inconscientemente, o a las personas adultas o al entorno”, afirmó Sangüeza, en entrevista con El Mañanero.

Comentó que en el caso del menor que fue filmado cortándose en Santa Cruz, intentaba llamar la atención de sus compañeros, pero que las autoridades en el colegio no hicieron ningún caso a la llamada atención de la mamá. “Eso es resultado de años de crisis y sufrimiento que ha estado enfrentándolo y que lo está desencadenando de esta manera y que sí piden auxilio”, dijo.

“Tenemos que tomar atención a las conductas o patrones depresivos que pueda tener un adolescente, como dejar de hablar, que duerman demasiado, aislarse demasiado, que estén mucho tiempo fuera de casa o simplemente confundir que es característico de la edad, el tema de la rebeldía o normalizar ciertos patrones de conducta que no es para tomarlo a la ligera; con quién se junta, con quién no se junta, es una consecuencia al momento de tomar este tipo de acciones, va reflejado por situaciones que la persona lleva adentro”, agregó.

La especialista indicó que, como mamá y especialista, ha pasado por estas situaciones y vive con adolescentes.

“Mis hijos me comentan que esto es muy normal y común, no por desafíos, sino por la situación en la que los chicos poco a poco están tomando esa actitud de ser personas más introvertidas y no solamente porque socializan; sino por ser aceptados por el entorno, por el miedo al que dirán o por la presión de la familia a un estereotipo que los chicos tienen que llegar”, explicó.

Aseguró, asimismo, que para ellos es una manera de aliviar el dolor interno que sienten o de poder transmitirlo.

“Una cosa es lo que te cuentan los libros, la teoría, otra es cuando lo hablas con los chicos y te dicen realmente por qué pasa esto. Sin decir ‘mi hijo nunca pasó por eso’, sí, hemos tenido situaciones muy cercanas y la mejor escuela es mi propia sangre, son mis propios hijos. Ellos hablan y comentan que la única manera de poder aliviar el dolor, situaciones, porque se sienten muy culpables, porque sienten rechazo a su propio cuerpo o retienen rechazo a la situación que están viviendo; ellos hacen este tipo de acciones y actúan de esta manera para poder decir que no se lo merecen porque con el dolor alivian, canalizan o tienen ese tipo de fugas de toda la presión que tienen dentro”, detalló.

Indicó también que los menores tienen muy baja autoestima, no tienen amor propio.

“No es solamente llamar la atención, es simplemente porque ellos se sienten, de alguna manera, que se están castigando o castigan a las personas que están alrededor porque es su culpa, a la familia, a los papás, es una acción”, añadió.

Alarma en los colegios: cutting o autolesiones

¿Qué es el cutting? Es una práctica en niños y adolescentes que consiste en autolesionarse cortándose algunas partes de su cuerpo.

¿Por qué lo hacen? En la mayoría de los casos, los niños y adolescentes se cortan cuando se sienten tristes, disgustados, ansiosos, estresados, impotentes o preocupados.

¿Cuáles son las partes de lesión más frecuentes? Las más frecuentes para autolesionarse son los antebrazos, las piernas, los muslos, brazos y abdomen. Son partes donde se pueden cubrir, donde están las manillas, mangas largas, evitan usar shorts o faldas cortas, explica Sangüeza.

“Es contradictorio decir que se cortan para llamar la atención, sin embargo, ellos los tienden a ocultar, porque la primera parte no es para llamar la atención, es la culpa, es cuando se sienten mal consigo mismos, que el daño, rechazo o el odio a sí mismos. Hay razones infinitas, esto es simplemente la punta del iceberg, hay grandes cosas de trasfondo”, indicó.

Incluso, dijo que las autolesiones no es solo cortarse, sino que muchas veces se rascan hasta hacerse heridas, se queman con la cera de la vela, se jalan el pelo, se golpean contra la pared, lo que les produzca dolor.

“Es un trastorno y es un síndrome. Hay personas y hay conductas, por ejemplo, que tienen tendencia a caer en esto si no se lo sabe controlar o guiar. Ahora, es importante la parte de la comunicación en casa, pero hay algo que se ha puesto de lado y es hacer terapia ocupacional, psicológica, también que algún consejero o coach de familia que pueda ayudar y guiar”, agregó y enfatizó que debe ser preventivo.

La especialista explicó que no se puede culpar al tipo de música que escucha el hijo.

“Va por una situación y una relación sana, primero, consigo mismo y con el entorno. Una de las cosas más importantes es decirle a los chicos, si somos papás, que vamos a estar ahí para lo que ellos necesiten”, enfatizó.

Comentó que antes de cuestionar el por qué lo están haciendo, es necesario decirles que pueden contar con uno pase lo que pase, que están con ellos.

“Aunque por dentro como papás nos estemos muriendo de angustia, para que ellos hablen con nosotros y nos comenten acerca de qué es lo que está pasando. Primero que nada, ayudarle a estabilizar la parte emocional y psicológica, la autoestima”, añadió.

Además, aclaró que tomará tiempo y un proceso para que pueda tomar confianza y contar a la mamá, un especialista, un experto en el área.

“El tiempo que estemos en casa tengámoslo de calidad, por más poquito que sea. Hablemos con ellos, mirémosle a los ojos, que ellos puedan hablar y y sin preguntarles hasta nosotros hablarle y contarle cómo fue nuestro día”, complementó.