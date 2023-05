Autos de mal gobierno

Como era de esperarse, la rapiña impuesta por la reserva moral que nos gobierna ha tocado fondo. Al menos 32 vehículos que fueron denunciados como robados en Chile, decomisados por la aduana nacional, y transferidos al Ministerio de la Presidencia por mandato del Decreto Supremo 3640, de Agosto de 2018, han sido graciosamente donados por este gobierno a organizaciones sociales.

Una vez secuestrada nuestra dignidad nacional, y posiblemente con la intención de medir nuestra capacidad de vergüenza, entre los vehículos obsequiados por el Presidente del Estado Plurinacional hubo uno que fue reportado en Chile como robado y denunciado a nivel internacional, cuyo destino fue, nada más ni menos, que a la Asamblea Legislativa; primer Poder del Estado; y el llamado a preservar la integridad moral de Bolivia, haciéndolo cómplice de este delito.

Asimismo, una vagoneta Toyota color negro, reportada como robada en Chile y entregada por el presidente Luis Arce al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ), despertó la más airada protesta de Ramiro Cucho, alto dirigente de esa organización social, y afín al MAS, quién deslindó cualquier responsabilidad por dicha donación, calificando de “criterios atontados” las declaraciones de dirigentes del Pacto de Unidad que responsabilizan a esa organización en el hecho. El pasado viernes informó que el vehículo que se les donó fue devuelto. Es más, para hacer sentir su fuerza moral en estos casos y su astucia para desviar la atención de los “atontamientos”, sin que exista conexión alguna con los autos robados, enfatizó que: estaría analizando la expulsión de la Iglesia Católica del país, pese a que las pruebas de abuso sexual, de la que se la acusa, están siendo investigadas por la Fiscalía.

A la luz de lo expuesto, la directora de aduana muy suelta de cintura declaró que: siendo más de 6300 los vehículos que han ingresado de Chile, “ello significa que los chilenos no cuidan sus pertenencias”. En buen romance, eso significa que, sabiendo que los bolivianos somos más choros que los chilenos, la culpa es toda de ellos. Además, ya que Chile no remite información sobre vehículos robados, por lo tanto, el gobierno y la aduana no tienen conocimiento de ese extremo. Sin embargo, hace una semana, altas autoridades del gobierno han informado que se ha iniciado una investigación disciplinaria para identificar a los funcionarios policiales implicados que permitieron la donación de esas movilidades que han sido reportadas como robadas en Chile.

Entretanto, a esta banda de auteros se ha sumado la inefable presencia del ex Ministro de Aguas que, con visión mercantilista, ha diversificado su delictual actividad comprando , al contado, 4 inmuebles en Cobija y 5 en Tarija, omitiendo ser declarados ante la Contraloría, como informó el Fiscal William Alave. Es de esperar que estos inmuebles no pertenezcan a súbditos brasileños o argentinos.

Estamos pasando de un Estado de Derecho, a un Estado de Izquierdo o sea siniestro, donde las antiguas máximas romanas de “pan y circo” ahora se han convertido solamente en circo, el pan y los huevos faltan, y de un auto de buen gobierno, hemos pasado a un Auto de Mal Gobierno.

Álvaro Riveros Tejada