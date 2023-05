Caso Londras: periodistas luchan contra la impunidad en un proceso con muchas irregularidades

Ariel Melgar Cabrera

Fuente: El Deber

Percy Suárez, periodista de ATB, aún vive con los traumas que le dejó este terrible hecho que puso en riesgo su vida y vulneró de un modo especialmente drástico la libertad de expresión y de prensa.

“Lo que nos sucedió no se borra, no se borra porque nosotros tenemos memoria imborrable, no es como un teléfono del que podemos eliminar sus archivos. Nosotros somos humanos que vivimos en carne y hueso esos maltratos. Y cuando toco el tema se me vienen a la mente esas siete horas de secuestro”, dice con la voz entrecortada.

Percy hace una pausa e intenta continuar, pero una mezcla de emociones se lo impide. Las lágrimas humedecen sus ojos y dice sentirse impotente porque la justicia no ha actuado de manera imparcial en este caso, pues los cinco acusados de este proceso siguen libres “y son protegidos por el partido del Movimiento al Socialismo (MAS) porque siguen avasallando tierras”.

Además de Percy Suárez, que realizaba la cobertura para la red televisiva ATB, los equipos de prensa de Unitel (Silvia Andrea Gómez López y Sergio Luis Martínez Galarza), de la Red Uno (Mauricio Égüez Simoné y Nicolás Alejandro García Iriarte), de PAT (Róger Ticona) y de El Deber (Jorge Alberto Gutiérrez Ávila) llegaron al predio Las Londras, ubicado en el municipio de El Puente de la provincia cruceña Guarayos. Un día antes se habían registrado enfrentamientos entre trabajadores de las haciendas y avasalladores, dejando un saldo de cuatro personas heridas de bala.

Eran 20 personas las que integraban la comisión que llegó a la hacienda el 28 de octubre de 2021, pero solo Ticona, de la red PAT, y dos empresarios lograron escapar en un vehículo hasta una pista donde abordaron una avioneta que, cuando estaba a punto de despegar, fue atacada por los encapuchados que empezaron a disparar con armas de fuego para intentar derribarla. Esta aeronave llegó al aeropuerto El Trompillo y quienes escaparon pudieron pedir ayudar y hacer público este caso.

Las 17 personas que no pudieron huir, entre ellas seis periodistas, cuatro policías y siete trabajadores de Las Londras, fueron puestas boca abajo y recibieron varias patadas por parte de los encapuchados. A los trabajadores de la prensa les quitaron dos cámaras que las tiraron al suelo y las dañaron con disparos en su afán de eliminar el registro en imágenes de su brutal accionar. Los uniformados, incluido el comandante de la Policía de la Chiquitania, Rolando Torrico, quedaron inconscientes tras la agresión y fueron despojados de sus armas reglamentarias.

“Por un momento creí que no saldría vivo de allá. Fueron horas de mucha tensión y cuando por fin nos liberaron, se me volvió el alma al cuerpo”, dijo Jorge Gutiérrez, fotoperiodista de EL DEBER, tras salir de Las Londras.

La periodista de Unitel, Silvia Andrea Gómez, era la única mujer entre los 17 plagiados, pero para los encapuchados eso no hizo la diferencia: la golpearon con la misma violencia. Luego la llevaron junto a las demás víctimas a un galpón donde había unos 80 interculturales y ninguno de ellos intentó defenderla, más al contrario, la siguieron amedrentando diciéndole que “la iban a quemar viva”.

Solo dos periodistas, de los seis afectados, pudieron ser evaluados por sicólogos de la unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. En las conclusiones de las evaluaciones, se detalla que producto del secuestro sufren de “ansiedad, temor, tristeza y que están en riesgo de padecer sintomatología psicosomática”.

Algunos de los trabajadores de la prensa afectados, que pidieron guardar su nombre en reserva, comentaron que sus propios medios les prohibieron dar declaraciones sobre el secuestro que vivieron en Las Londras por considerar que se “volvió político”. Tampoco acudieron a la evaluación sicológica porque tuvieron que retomar la rutina y su recargado horario de trabajo no les deja tiempo para procesar el trauma.

Otros optaron por el silencio porque fueron amenazados y temen por la seguridad de sus familias, puesto que “gente extraña o vehículos desconocidos” los han seguido hasta sus domicilios en varias oportunidades y la Fiscalía no les ha brindado garantías.

Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es un problema de salud pública y ha establecido que experimentar situaciones de naturaleza traumática conlleva la posibilidad de generar estrés postraumático, ansiedad, depresión, somatizaciones, consumo de alcohol y drogas. De ahí la importancia de una valoración adecuada.

Derechos vulnerados

Por este caso, que cumple un año y siete meses el domingo 28 de mayo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía abrieron un proceso, luego de que los afectados presentaron una denuncia formal. Sin embargo, Roberto Méndez, el presidente saliente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, cuestionó que la Policía haya intervenido Las Londras 72 horas después del violento secuestro.

“Nosotros solicitamos inmediatamente que se haga un operativo en Las Londras para capturar a los autores del secuestro, pero este operativo demoró casi 72 horas. Desde luego no encontraron a ningún encapuchado cuando llegaron, pues solamente había un gallo, una máscara y una capucha en el lugar”, lamentó.

Méndez señaló que en este hecho se vulneró principalmente el derecho a la vida de los 17 afectados, seguido del secuestro, que atenta a la libertad y a la dignidad. A esto se suman las vulneraciones contra la libertad de expresión y de prensa.

Además, observó que este secuestro fue planificado por una organización irregular armada, que es respaldada por grupos afines al MAS, que se dedica a avasallar tierras en la Chiquitania.

Agregó que con este mismo modo de operar se cometieron varios ataques, entre ellos el que cobró relevancia en septiembre de 2021, cuando emboscaron a un contingente policial que acababa de desalojar un asentamiento ilegal en el predio Santa María, a 45 kilómetros de Ascensión de Guarayos. En esa oportunidad tres uniformados fueron heridos de bala y se incendiaron vehículos oficiales.

Méndez opinó que en estos casos la Policía “fue rebasada”, por lo que solicitó ayuda a las Fuerzas Armadas para intervenir Las Londras y para ejecutar las dos órdenes de aprehensión que quedaron sin resolver, pero no hubo respuesta pese a que se envió cartas a los ministerios de Gobierno y de Defensa.

“En este caso, existen dos mandamientos de aprehensión que la Policía no ha ejecutado. Si no los ejecuta, incurre en el delito de incumplimiento de deberes (…) Vemos que no hay intencionalidad de la Policía por capturar a estas personas, no se ha hecho un megaoperativo como en otros casos y no sabemos si están buscando a los prófugos”, lamentó.

La violencia contra periodistas afecta los derechos a la integridad personal, a la vida, a la libertad de pensamiento y expresión de los propios periodistas, pero también de toda la sociedad. Asimismo, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de los responsables constituye una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de las personas afectadas y sus familiares.

Captura de los acusados

El 24 de noviembre de 2021, fue aprehendido Hebert Sixto Canaza Sacaca en la localidad de Los Troncos de San Julián, en un dificultoso operativo en el que hubo intercambio de disparos. Canaza es considerado uno de los cabecillas de los encapuchados y es un dirigente del MAS, de acuerdo a las investigaciones policiales y de las víctimas.

De este operativo escaparon Nicolás Ramírez Taboada y Paulino Camacho Vedia, este último estaba enmanillado, pero logró burlar a los policías y abordar un vehículo para escapar y en su fuga casi atropella al fiscal del caso Roberto Ruiz, según informó el fiscal departamental, Róger Mariaca.

“La información que tenemos por parte de los mismos fiscales asignados al caso es que fueron amedrentados, que se habrían hecho disparos al aire y han recibido (proyectiles) sus motorizados. Estos disparos fueron (realizados) por parte de las personas que lograron escapar (…) Paulino es el nombre de uno de los que realizó los disparos”, explicó Mariaca en aquella oportunidad.