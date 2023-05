Celine Dion canceló su gira internacional por la enfermedad que padece: “Quiero que sepan que no me rindo”

La cantante canadiense tiene el síndrome de persona rígida, que afecta al sistema nervioso y le provoca espasmos musculares.

La cantante canadiense Celine Dion ha cancelado su gira mundial, Courage World Tour, por la enfermedad que padece, el síndrome de persona rígida (SPR), que afecta al sistema nervioso y le provoca espasmos musculares.

Así lo anunció la propia artista, de 55 años, en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Lo siento tanto por haberles decepcionado de nuevo. Trabajo realmente duro para recuperar mi fortaleza, pero estar de gira puede ser muy difícil, incluso cuando estás al 100%”, apuntó Dion.

“No es justo para ustedes que siga aplazando espectáculos y, aunque se me rompe el corazón -siguió-, es mejor que cancele todo hasta que realmente esté preparada para regresar a los escenarios. Quiero que sepan que no me rindo… ¡y que estoy deseando verles de nuevo!”.

