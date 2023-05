Denuncian que gobernador de Oruro presentó documentación falsa para justificar viaje a España

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, José Luis Aranibar, denunció que el gobernador de Oruro, Johnny Vedia, presentó documentación falsa para justificar su viaje a España, en noviembre de 2022, donde debía promocionar la festividad del Carnaval de ese departamento.

Fuente: Los Tiempos

“Se ha identificado que el gobernador ha presentado documentación falsa a la comisión del ente legislativo departamental, los boletos de avión mencionan fechas que no corresponden al día de su viaje. Además, indican que el costo del pasaje es más de dos mil dólares, se comprobó que no es real porque no sobrepasa los mil quinientos dólares”, explicó Aranibar a la ANF.

El 14 de octubre de 2022, Vedia recibió la invitación para participar en la 6ª Feria Tricontinental de Artesanía en Tenerife, España, que se realizó del 29 octubre al 06 de noviembre. En la tarjeta también figuraba el nombre de Carolina Revilla La Torre, pareja de la autoridad y que no es funcionaria de la gobernación.

Sin embargo, por los registros de los pasajes aéreos y trámites legislativos se verificó que Vedia viajó a ese país sabiendo que llegaría para el día de la clausura del evento internacional. Elementos que fueron incluidos en la denunciar penal que presentó el ente legislativo contra la autoridad.

El vuelo, OB-680 de Boliviana de Aviación, el gobernador salió del país a las 18:25 del sábado 5 de noviembre, La Paz – Viru Viru, luego abordó el vuelo de BoA OB-776, 21:45 con destino de Viru Viru hacia Madrid. Llegaron a ese país a las 14:15 del domingo 6, es decir, justo a la clausura del evento.

“En fecha lunes 07/NOV/2022, el Gobernado Johnny Vedia y su señorita acompañante, recién fueron al recinto ferial cuando ya se estaban desarmando todos los stands y anaqueles, malintencionadamente para simular que asistieron al evento ferial. La acompañante del Gobernador Vedia grabó en video con su celular, iPhone 13, 4 entrevistas, a: Johnny Franklin Vedia Rodriguez como Gobernador de Oruro, a Juan Carlos Camacho Gonzales, de la Empresa Insultar de Tenerife S.A., y a la familia de artesanos que viajo desde Oruro señores: Alfredo Germán Flores Corrales (hijo) y Miriam Corrales Loayza Vda. de Flores (madre)”, señala el documento.

Con relación a los artesanos que acompañaron al gobernador, Aranibar dijo que no se realizó ninguna convocatoria para invitar a otros artistas para que asistan a la actividad internacional. Advirtió que esa decisión fue asumida de forma unilateral.

Otras irregularidades

En otra parte de la querella se señala que se tramitó el pasaporte de la pareja de Vedia, ante el Consulado de España como funcionaria de la Gobernación. También se detalla que se usaron los vehículos oficiales para los viajes que hicieron entre Oruro y La Paz.

Por otro lado, también se denunció que el viaje de Vedia generó un vacío de poder por dos días, porque no se autorizó la suplencia respectiva. Además, de forma irregular, se dedignó a Esperanza Mamani con una resolución firmada por un notario.

“Sin contar con Resolución de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, de manera sorpresiva, la presidente Esperanza Mamani Ajhuacho, se posesionó como gobernadora suplente del lunes 7 al miércoles 9 de noviembre de 2022, en acto público y prensa ante acta del Notario de Gobierno, Abog. Jorge Medina Quiroga”, dice otra parte del docuemnto.

Denuncia

La semana pasada, se presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado, en Sucre, por 12 delitos: falsificación de documentos, uso indebido de bienes del Estado, asociación delictuosa, concurso real, contribuciones y ventajas ilegítimas, uso indebido de influencias, complicidad, omisión de denuncia y otros contra los intereses del estado.

La querella es contra el gobernador Johnny Vedia, su pareja, Carolina Revilla de la Torre; Vanesa Jamillo, técnico de presupuestos; Esperanza Mamani, expresidenta de la Asamblea Departamental de Oruro; Carlos Mamani, jefe de gabinete; Nazaria Rocabado Jiménez, asesora legal; David Medina, notario de la Gobernación y los secretarios departamentales de Finanzas, Henry Heredia Montero y de Asuntos Jurídicos, Vladimir Oquendo García.

Finalmente, Aranibar afirmó que la demanda también fue remitida al Viceministerio de Trasparencia y Lucha Contra la Corrupción, Procuraduría General del Estado y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).