Desde la Joaqui a Miley Cyrus: de que trata “el look capucha”, la tendencia que es furor en las alfombras rojas

Natalia Oreiro, Ángela Torres y cada vez más celebridades eligen esta opción para las galas nacionales e internacionales.

Fuente: Infobae

Cada año y época estacional, es decir verano o invierno, traen consigo numerosas tendencias y estilos que se vuelven automáticamente la moda del momento. En esta temporada, hay un must favorito entre las famosas sin distinción de fronteras: desde Argentina hasta Hollywood y el resto del mundo. Es que en cada gala, premiación o alfombra roja que pasa, sí o sí hay alguna celebridad que elige este estilo para su outfit, las protagonistas dejan de ser ellas y pasan a ser nada más ni nada menos que las capuchas, una especie de capa que cubre el cabello y acompaña el look.

Natalia Oreiro por ejemplo, causó furor e impactó en abril durante la alfombra roja de los Premios Platino, luciendo un impactante diseño en homenaje a Eva Perón, el personaje que ella interpretó en Santa Evita y por el cual fue invitada y galardonada a la premiación que se llevó a cabo en Madrid. El vestido al cuerpo color rosa tenía una capucha que cubría todo su pelo y solo dejaba lucir su rostro: una diosa por donde se la mire.

Si bien esta tendencia suena desde el 2022, en lo que va de este 2023 pisó mucho más fuerte y cada vez más son las mujeres que la eligen. Para el videoclip Flowers pudimos ver una Miley Cyrus espléndida utilizando esta misma técnica pero bajo un dress code dorado y metalizado combinado con unas gafas negras y dejando a la vista todos sus tatuajes en los brazos.

Enfocándonos nuevamente en las alfombras rojas del mundo, vemos a varias celebrities con este estilo llevando vestidos o conjuntos con capucha. Durante los iHeartRadio Music Awards 2023 que se llevaron a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, pudimos ver a Taylor Swift con este mismo diseño aunque eligió un fondo negro más neutral y luego puros cristales en toda la prenda dándole el toque glam. En este caso, por ejemplo, no era un vestido sino un mono que fusionaba un pantalón y botas con taco para realzar su figura. Este diseño es de Alexandre Vauthier Alta Costura Primavera/Verano 2023.

Anne Hathaway es otra de las celebridades que en las últimas horas optó por esta misma tendencia, para el reciente evento que se realizó en el Palazzo Ducale de Venecia, donde se presentó la nueva colección Bulgari Mediterranea High Jewerly. Para eso, la actriz usó un espléndido vestido dorado con brillantes de la cabeza a los pies y con su infaltable capucha para estar “a la moda” con el furor del momento.

La Joaqui y Ángela Torres usaron capucha en los Gardel:

Lo sorpresivo y hablando nuevamente en el ámbito nacional, la tendencia en cuestión le trajo conflicto a dos famosas que se vistieron idénticas para la gala de los Premios Gardel. Se trata de Ángela Torres y la Joaqui que se llevaron todas las miradas por tener una vestimenta negra con capucha y el mismo makeup en tonos rosas. Los usuarios no tardaron en opinar al respecto y especularon sobre si se trató de una coincidencia o si hubo plagio.

Lo cierto es que esto fue una coincidencia, Ángela salió a hablar al respecto y la conclusión subyace en que el furor por las capuchas es tan masivo que hasta las celebridades pueden vestirse iguales en alguna premiación que coincidan. “Dale, bro. Déjenme tranquila, loco. O sea, fue una casualidad. ¿Qué onda? ¿Estamos hermanadas con la Joaquí? Evidentemente, amor. ¿Quién pudiera? No sé. O sea, literalmente me bajo del auto y a la primera persona que me encuentro, es la Joaqui con una capucha negra como yo. Full casualidad. Nos cagamos de risa. Fue tipo, ¡ay, no puedo creerlo! Justo. Y nada, la vida sigue, loco”, aclaró Torres al respecto del dress code que les trajo una mala pasada.

“Vengo usando capuchas desde mi último vídeo en Ouch hace dos meses. Me hice una colita y me puse una capucha porque me gusta cómo me quedan las capuchas. Y me encanta también cómo le queda la capucha a la Joaqui y a quien se la quiera poner”, cerró la nieta de Lolita Torres, sumándose así al furor por este ítem. No será la última.