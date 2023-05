Entre lágrimas, Morón dice que no va a rendirse porque “el coraje es contagioso”

“Mi hijo dice que soy valiente y dice que su padre no va a rendirse ante el miedo y la corrupción. El coraje es contagioso, pero no es conmigo es con todos. Somos un río de pie”, apuntó Morón en un video que fue difundido en las redes sociales.

“El coraje es contagioso”, fue una de las frases vertidas por el concejal Federico Morón, de la bancada de Comunidad Autonómica (C-A), que no escondió su sentimiento tras su audiencia de medidas cautelares, en la cual la justicia determinó la detención domiciliaria del edil mientras es investigado por una acusación por presuntos cobros irregulares.

La autoridad de C-A sostuvo que será más incisivo con la fiscalización y expresó que no lo están amedrentando con las denuncias que hay en su contra.

El concejal ahora debe presentar dos garantes y otorgar una fianza juratoria con miras a la continuación del proceso que hay en su contra, mientras que el Ministerio Público apuntó que apelará a la determinación judicial.

Desde su aprehensión, Morón expresó no temer a las acusaciones y sostuvo que esta situación va a caer, postura que fue respaldada por los concejales de C-A al referir que las pruebas contra Morón no son contundentes y que los supuestos testigos de los cobros irregulares no aparecen.

Morón pasó dos noches en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) y desde el lugar pidió tranquilidad a sus familiares y allegados que hoy ven con mayor tranquilidad la situación del concejal.