España: Resultados de las elecciones autonómicas y municipales

Las Elecciones Autonómicas y Municipales que se celebraron en España el domingo 28 de mayo, sitúa al Partido Popular (PP) liderizado por Alberto Nuñez Feijòo como triunfador, que de esa manera aleja el fantasma de la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa con su aliado Podemos de Pablo Iglesias.

Según la Junta Electoral Central más de 35,5 millones de personas fueron convocadas a participar de la justa electoral para renovar casi 8.100 Ayuntamientos y 12 Parlamentos Autonómicos.

Los comicios autonómicos se celebraron en 12 Comunidades Autonómicas entre ellas: Aragón, Asturias Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Comunitat de Valencia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.

El domingo 28 de mayo se eligieron a 736 diputados autonómicos por el sistema de mayoría absoluta que asegura legitimidad a la fuerza política a quienes representan.

El Partido Popular (PP) con el recuento de un 90% se confirma como ganador con 6, 987,305 y 31,53 %, con 22.134 ediles y aventaja al PSOE con poco más de medio millón de votos al obtener 6,220, 804 que representa el 28,14% y 19.618 concejales munícipes.

El partido de VOX cuyo presidente es Santiago Abascal obtuvo 1.593,043 votantes, 7,19% y 1.642 concejales, ocupando un lugar central para los pactos con el Partido popular.

En tanto que Ciudadanos sólo obtiene el 1,34% y 365 ediles. Mientras que Unidas Podemos se distribuye así: Podemos más IU 0,60%, Coalición con Andalucía 1,20 de votantes y Eukarrekin Podemos y otras alianzas 0,28% entre los que se encuentra Bildu, todo esto en el País Basco.

Pilar Alegría ministra de Educación y portavoz del PSOE reconoce haber perdido en gran parte del territorio y los analistas políticos de Televisión española 24 horas hasta consideran como debacle la derrota del PESOE. Y, para el Partido Popular que dirige Nuñez Feijóo. sostienen que su perspectiva de crecimiento ha sido notable y apunta a la Moncloa, puesto que estas elecciones son el preludio de las generales.

Hay partidos como Ciudadanos que en 2019 era la tercera fuerza política y Unidas Podemos que van a tener que aceptar su descenso estrepitoso y reformular sus proyectos políticos, sino están condenados a desaparecer el escenario político. Los resultados es una respuesta del pueblo español a la política alentada por Podemos sobre el cambio en la educación, la reducción de los valores culturales y religiosos y el Covid-19 que han tenido su impacto de factura en los parados y en la inversión. Además, de la crisis en política internacional con Marruecos por el Sáhara Occidental y últimamente por la atención médica por Covid-19 que prestó España al líder independentista Saharauís Brahim Ghalí (2-04-21), y las soberanías de las plazas en el norte de África: Incluyendo Ceuta, Melilla y el archipiélago de Canarias (2-04-21).

Siendo este el nuevo mapa, en que el gran perdedor es el PSOE y Podemos que en alianza gobiernan España, sorpresivamente y antes que se lo pidan, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez ha anunciado que en Consejo de Ministros ha aprobado el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio, convocatoria que será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el martes 30 de mayo. La decisión ha sido comunicada al Rey y a la Junta Electoral Nacional. El gran problema pasa con las vacaciones del sistema educativo previstas en junio y la lista de jurados que se publicará entre el 24 al 28 de junio, lo que podría generar la excusa de los jurados por viajes o enfermedad, y el abstencionismo en los votantes que en 2019 y 2023 pasaron el 40 %.

La convocatoria a Elecciones Generales en forma anticipada es el reconocimiento que la política del PSOE y los resultados no han logrado remontar las expectativas. Y, como no se puede pensar en una democracia cuyo valor es el pacto, obviamente que sin entendimientos y acuerdos no hay democracia que construya optimismo y desarrollo.

Roig Berenguer, Rosa dice: “Las transformaciones sociodemográficas han modificado la dinámica del sistema democrático y social si las expectativas no se cumplen”.

Sucre, mayo 29 de 2023

Pedro Gareca Perales,