Fede Morón: “Usan a la justicia para llevarse a un servidor público a sus anchas”

Sin embargo, en entrevista con EL DEBER Radio, ayer advirtió al Ejecutivo municipal que se dará modos para hacer su trabajo.

– ¿Cómo va a sobrellevar la detención?

Con mucho humor y amor de mi familia, y todo el apoyo que he recibido, porque así como es absurdo e injusto un arresto domiciliario, porque encima me decían que hay riesgo de fuga porque no tengo casa, si yo me quedo en lo tortuoso de lo que hacen, les doy el gusto.

Al contrario, aprovecharé este absurdo arresto domiciliario para denunciar más fuerte, de manera más ordenada con todo el equipo, y trabajar con la ciudadanía para que todo lo que yo no pueda hacer ahorita, porque me han quitado la posibilidad de fiscalizar, de hacer inspecciones, de salir; buscaré la manera de que la ciudadanía me ayude. Hay que verle el lado positivo.

– “El coraje es contagioso”, es su frase ¿Qué sintió al ver las movilizaciones de apoyo?

Ha sido muy loco porque cuando me aprehenden, de buenas a primera querían quitarme el teléfono. Desde ese momento esperé hasta que llegara mi abogado para entregarlo, y hasta ayer por la tarde, cuando salí, no vi nada.

Ayer no paraba de llorar cuando llegué porque recién comencé a ver las muestras de apoyo de todas partes, de los distritos de Santa Cruz, de Bolivia, del mundo. Realmente estoy emocionado y tratando de digerir todo, pero el apoyo ha sido fantástico.

– ¿Hay relación entre su detención y su denuncia de la carretera Tundy-Las Peñas?

Absolutamente, pero no solo fue eso. Estuve con denuncias importantes de temas de fondo, sobre el cordón ecológico, el arroyo Los Sauces, La Nueva Santa Cruz, el tema de los acuíferos, donde Jhonny tiene mucho que ver.

La gente reconoce que Tundy-Las Peñas es un copiar y pegar de lo que ya sucedió con la doble vía a La Guardia. El alcalde ha quedado muy expuesto, peor cuando él va todos los fines de semana a su quinta y la gente ve lo que está haciendo, y ahora está llegando a su quinta una carretera pagada por todos.

El problema está en que el alcalde se compre terrenos allá antes de pavimentar y que avise a sus amigos que hay terrenos para comprar, porque ni siquiera los compra a su nombre. Claro que tengo pruebas, si no no haría este tipo de denuncias.