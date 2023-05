Fiscalía apunta a dirigentes cruceños, aprehende a un líder unionista y a un concejal

Cuéllar precisó que se acogió a su derecho a guardar silencio. “Esta denuncia no tiene pies ni cabeza y no había para qué gastar una respuesta que no tiene sentido. De todas maneras, vamos a estar prestos a cualquier convocatoria de esta investigación”, informó poco antes de considerar que este caso fue armado para perseguir de manera política a los miembros del Comité Interinstitucional que demandaron la realización del Censo de Población y Vivienda.