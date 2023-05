Hombre robó el televisor de una casa y se escapó en un micro

El delincuente fue grabado por cámaras de seguridad con el televisor en sus manos y haciendo parar el micro en el que escapó.

Fuente: Unitel

Una gran sorpresa fue la que se llevó una familia que salió de su casa y al regresar su televisor y celulares desaparecieron. Tras preguntar a vecinos, observaron en el registro de una cámara de seguridad, cuando el delincuente se subía a un micro cargando la tv entre sus brazos.

“Mi hermano me llamó y me preguntó por qué la ventaba estaba tirada a la cama. Cuando entró no había la tele”, señaló la víctima del robo.

Inmediatamente la familia afecta comenzó a preguntar a otros vecinos, fue de esta manera que uno de ellos le explicó que al ver la actitud extraña del delincuente, le tomó una fotografía, precisamente cargando el televisor en sus manos.