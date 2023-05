Informe de interventor revela que Iraizos usó Epsas para dar prebendas

El informe de siete páginas detalla que Martínez no pudo desarrollar de forma normal su trabajo, debido al clima de susceptibilidades que generó la suspensión de Iraizos entre el personal que fue contratado por él y el más antiguo. Ligado a este tema, se evidenció que los despidos injustificados y los procesos laborales que se abrieron por los reclamos de pago de beneficios y otros, han puesto a Epsas al punto del colapso económico, debido a “exorbitantes” deudas.

En uno de los varios casos, por orden judicial, ya se tiene retenidos un millón de bolivianos del patrimonio de Epsas. Otras deudas promedian los 300 mil y 500 mil bolivianos.

Asimismo, se apunta la “negligencia del jefe jurídico (de Epsas) que no dice o hace algo para mejorar el trabajo legal”, señaló Martínez en el informe. La deficiencia en esa área llegó al punto de que, en 10 años de intervención, los abogados no lograron definir la “naturaleza jurídica de Epsas, es decir no se tiene una definición al respecto, si es una empresa pública o privada”.