Interpelarán al ministro Montaño por la administración de BoA

Diputados del MAS no descartan una censura y destitución del ministro de Obras Públicas.

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, será interpelado frente al pleno del Legislativo por el tema Boliviana de Aviación (BoA). El presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, convocó al pleno parlamentario para sesionar a las 14:30 de este martes.

En respuesta a la solicitud de los legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) para que responda un cuestionario sobre la labor de BoA.

“La interpelación es justamente por la mala administración de BoA. Si el ministro de Obras no convence a la Asamblea Legislativa y no goza de la confianza, mañana puede ser destituido. En la misma bancada del MAS hay mucha molestia y no solamente en la bancada de Santa Cruz del MAS, sino en toda la población”, declaró el diputado del MAS Enrique Cuéllar.

Los diputados del MAS Freddy López y Rolando Enrique Cuellar anticiparon este lunes una censura y destitución de Montaño, en caso de que no dé una explicación satisfactoria sobre la aerolínea estatal.

“Para mí todos los ministros tendrían que ser censurados porque no han cumplido en su momento las interpelaciones. Particularmente, al ministro de Obras Públicas y a los que vengan, yo voy a estar con mi mano levantada para que se vayan (del Gobierno)”, declaró López.