Joven que fue hallado muerto en un turril en los Yungas iba a graduarse como economista

Se trata de John Mamani de 24 años, quien salió de su domicilio el pasado domingo con rumbo desconocido y fue encontrado sin vida la tarde de este martes en los Yungas.

Fuente: Unitel

El cuerpo sin vida que fue hallado dentro de un turril en la región yungueña de Yolosa, pertenece a un joven universitario quien estuvo a punto de egresar de la carrera de Economía de una universidad de La Paz, según la información de los familiares.

Se trata del joven John Mamani de 24 años, quien salió de su domicilio el pasado domingo con rumbo desconocido y fue encontrado sin vida la tarde de este martes en cercanías de la cancha principal de una comunidad del municipio de Coroico. Esta persona vivía en la ciudad de La Paz.

Los familiares que acudieron a la morgue judicial de La Paz, pidieron a las autoridades policiales y del Ministerio de Gobierno, procedan a investigar este caso para dar con los responsables de haber asesinado a esta persona.

“Nosotros pedimos justicia para nuestros sobrino. Era estudiante universitario, era humilde tranquilo y un chico de casa, era. No tenía problemas, no sé por qué me lo hicieron así. Queremos que lo encuentren al asesino”, contó la tía del universitario.

Al respecto, desde la Policía indicaron que procederán con una investigación para establecer las causas de la muerte y la procedencia de la persona fallecida.