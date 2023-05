Kim Kardashian contó los atributos que busca en un hombre y destacó un detalle físico

La socialité se explayó el comienzo de la tercera tempoera de The Kardashians.

Fuente: Infobae

Este miércoles arrancó la tercera temporada de The Kardashians, serie que sigue de cerca a la familia de socialités más controversiales de los últimos años. Durante el primer episodio, la que es probablemente la más famosa de todo el clan Kardashian, Kim, compartió una larga lista de todo lo que un hombre debe tener para considerar cortejarla.

Kim Kardashian leyó los muy específicos requisitos a sus amigas Tracy Romulus, Olivia Pierson y Natalie Halcro, y aunque a lo largo de su lectura aseguró que hay aspectos que pueden variar o que podría “pasar por alto”, el pretendiente perfecto no debe fallar en ninguno de los puntos.

“Número uno, protegerme. Número dos, luchar por mí. Número tres, buena higiene. Quiero decir, eso es un hecho. Creo que incluso debería quitar eso”, comenzó la modelo y empresaria de 42 años esta lista, aunque respecto a la higiene, confesó más adelante que quería que le encantara el olor del hombre en cuestión incluso después de hacer ejercicio.

Kim también exige que sus posibles pretendientes no tengan asuntos sin resolver con mamá o papá (mommy/daddy issues), además de que espera que sean personas “tranquilas”, lo cual se sobre explica tomando en cuenta la turbulenta relación que vivió con el padre de sus cuatro hijos, Kanye West.

Paciente, exitoso, comprensivo y “genuinamente feliz por ella”, son algunas otras cualidades que los pretendientes deben tener si quieren tener la oportunidad de conquistar el corazón de Kim Kardashian.

Para sorpresa de sus amigas y los televidentes, Kim confesó que uno de los mayores atractivos que encuentra en un hombre son sus dientes, definiéndolos como “uno de sus mayores excitantes”. La socialité aseguró entre risas que “mientras más rectos son, más cachonda me pone”.

Kim continuó su lista comentando que necesita una persona que sea “amada por sus amigos y familia”, agregando además que al tratarse de una madre de cuatro niños, busca que el siguiente hombre en su vida sea un “modelo a seguir” para sus niños, alguien a quien puedan admirar. Eso sí, Kardashian dejó en claro que no quiere alguien con “equipaje pesado”, es decir, con hijos, asegurando que “ya tiene suficiente”.

La empresaria continuó enumerando los atributos que su pretendiente debe tener físicamente, como ser más alto que ella, que le encante el ejercicio y sobre todo que no tenga nada de calvicie. Aquí, Kim hizo un paréntesis para explicar que si está enamorada, no tendría problemas de “masajear la calva de un hombre”, pero al parecer si alguien busca ganarse su corazón hoy en día, no puede faltarle un sólo cabello en la cabeza.

La hija de Robert Kardashian y Kris Jenner, confesó además que gusta de los hombres vanidosos que no tienen problemas con hacerse tratamientos faciales, baños de hielo y depilación láser, pero sobre todo, necesita que su próxima pareja sea bueno con otros “incluso cuando nadie está mirando”.

Kim terminó su matrimonio con Kanye West en 2022 de manera oficial, sin embargo, el proceso de separación comenzó desde febrero de 2021. Para el otoño del mismo año, Kim comenzó una relación con Pete Davidson, miembro del elenco de Saturday Night Live a quien conoció cuando ella se volvió parte del programa.

Después de nueve meses de relación, Kim y Pete rompieron, y durante el arranque de la temporada tres de The Kardashians, Kim confesó sentirse con mucha culpa, pues hizo “pasar por muchas cosas” a Pete debido a su reciente rompimiento con Kanye.

A pesar de que Kim Kardashian sabe muy bien lo que quiere de un hombre, también comentó que no tienen intenciones de comenzar una relación por ahora. “Soy soltera y no estoy lista para relacionarme y eso está bien”, declaró la empresaria con un patrimonio de 1800 millones de dólares.