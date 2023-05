La antigua historia de los besos.

Troels Pank Arbøll y Sophie Lund Rasmussen

Estudios recientes sostienen que el primer registro conocido de besos romántico-sexuales en humanos se origina en un manuscrito de la Edad del Bronce procedente del sur de Asia (India), fechado tentativamente en 1500 a. C. (1). Sin embargo, un cuerpo sustancial de evidencia pasada por alto desafía esta premisa porque el beso en los labios se documentó en la antigua Mesopotamia y Egipto desde al menos 2500 a. c. en adelante. Debido a que este comportamiento no surgió de manera abrupta o en una sociedad específica, sino que parece haber sido practicado en múltiples culturas antiguas durante varios milenios, el beso no puede considerarse un desencadenante biológico repentino que provoque la propagación de patógenos específicos, como se propuso recientemente (2). Se puede obtener una mayor comprensión de la historia de los besos en las sociedades humanas, y su efecto secundario en la transmisión de enfermedades, a partir de un estudio de caso de fuentes de la antigua Mesopotamia (los actuales Irak y Siria).

En la investigación, generalmente se diferencian dos tipos de besos, a saber, el beso amistoso-paternal y el beso romántico-sexual. Mientras que los besos amistosos de los padres parecen ser omnipresentes entre los humanos a lo largo del tiempo y la geografía, los besos románticos y sexuales no son culturalmente universales y son dominantes en las sociedades estratificadas (3). La investigación ha sugerido que los besos romántico-sexuales evolucionaron con el fin de evaluar aspectos de la idoneidad de una pareja potencial a través de señales químicas comunicadas en la saliva o el aliento, mediando sentimientos de apego entre personas unidas y facilitando la excitación sexual y, por lo tanto, las relaciones sexuales (3). El beso también está atestiguado en otras especies animales, como el beso boca a boca con finalidad romántico-sexual en los bonobos (Pan paniscus) y el beso platónico para gestionar las relaciones sociales en los chimpancés (Pan troglodytes) (1). Estas dos especies constituyen los parientes vivos más cercanos a los humanos, y sus prácticas de besar pueden insinuar la presencia y evolución de este comportamiento en los ancestros humanos (4).

En un estudio que investiga la transferencia del microbio oral Methanobrevibacter oralis, se planteó la hipótesis de que los neandertales podrían haberse besado los labios con los humanos modernos hace más de 100 000 años (5, 6). Aún así, el advenimiento de los besos romántico-sexuales sigue siendo incierto, aunque dos esculturas prehistóricas de Ain Sakhri (BM 1958, 1007.1) y Malta (T/p1014) podrían implicar su existencia antes de la invención de la escritura.

El primer beso registrado de la humanidad se produce en fuentes del antiguo Medio Oriente. Los besos están atestiguados en los antiguos textos mesopotámicos desde el 2500 a. c. en adelante. La antigua Mesopotamia constituía las áreas a lo largo de los ríos Éufrates y Tigris, que hoy en día cubren aproximadamente Irak y Siria. La escritura se inventó por primera vez simultáneamente en el sur de Irak y en Egipto alrededor del 3200 a. En Mesopotamia, la gente escribió en escritura cuneiforme en tablillas de arcilla, que registraron principalmente los idiomas sumerio y acadio desde ~3200 a. c. hasta el 75 d.c.,. En los primeros textos en lengua sumeria, el beso se describía en relación con los actos eróticos, posiblemente como una actividad postcoital, y el lugar geométrico eran los labios (7). En lengua acadia, las referencias a los besos se pueden subdividir en dos grupos distintos, el primero que designa el afecto amistoso y familiar, que describe una muestra de sumisión o respeto a través del acto de besar los pies o el suelo, y el segundo que es una acción erótica con los labios como el lugar principal (7).

Teniendo en cuenta los miles de textos cuneiformes disponibles, hay relativamente pocos casos en los que se describa un beso romántico-sexual. De todos modos, hay ejemplos claros que ilustran que besarse se consideraba una parte ordinaria de la intimidad romántica en la antigüedad. Los textos implican que besarse era algo que hacían las parejas casadas (8), aunque el beso se consideraba parte del deseo sexual de una persona soltera cuando estaba enamorada (8). Dos textos de ~1800 a. c. son especialmente reveladores. Uno describe cómo una mujer casada casi se pierde por un beso de otro hombre, y el otro describe a una mujer soltera que jura evitar besar y tener relaciones sexuales con un hombre específico (9). Aparentemente, la sociedad trató de regular tales actividades entre personas solteras o adúlteras. Además, el aspecto sexual de besar estaba mal visto en público, y se creía que besar a una persona que no estaba destinada a ser sexualmente activa, como una sacerdotisa, privaba al besador de la capacidad de hablar (9). Aun así, parece que las muestras de amistad y afecto familiar, como las que se dan entre madre e hijo, incluían los besos (7). Besar también se usaba en contextos rituales, donde una persona que necesitaba restauración divina podía besar a una persona en estado de trance, a una anciana o a una esclava.

Más allá de su importancia para el comportamiento social y sexual, el acto de besar puede haber jugado un papel secundario e involuntario a lo largo de la historia al facilitar la transferencia de microorganismos transmitidos por vía oral, que pueden causar enfermedades.

Las enfermedades infecciosas han existido desde los albores de la historia, con una carrera armamentista evolutiva constante que se desarrolla entre patógenos y huéspedes. Los avances recientes en la tecnología para la extracción de DNA antiguo han permitido la detección de una amplia gama de genomas de patógenos, como el virus del herpes simple 1 (HSV-1) (2), el virus de Epstein-Barr (10) y el parvovirus humano B19 (11). ), en restos humanos antiguos. Estos patógenos pueden infectar a los humanos a través de una variedad de rutas de transmisión diferentes, incluida la saliva, lo que hace que cualquier acto de besar sea un medio potencial de propagación de infecciones (12). La confirmación de genomas microbianos derivados de restos humanos que datan de hace miles de años indica que los organismos potencialmente transmisibles por beso estuvieron presentes en períodos históricos e incluso prehistóricos (5).

Recientemente, un interesante estudio presentó genomas del HSV-1 humano europeo antiguo derivados de material dental de esqueletos humanos que datan de 253 a 1700 EC (2). Los autores descubrieron que hubo un cambio en los linajes dominantes de HSV-1 en la Edad del Bronce, y sugirieron que este cambio ocurrió debido a una ruta adicional de transmisión lateral de HSV-1, potencialmente vinculada a la introducción de nuevas prácticas culturales causadas por migración, como los besos romántico-sexuales. Dado este ejemplo, es posible que los síntomas que indican el VHS-1 se incluyeran en el cuerpo sustancial de manuscritos médicos que describen síntomas de enfermedades de la antigua Mesopotamia. Aunque este material debe abordarse con cautela cuando se utiliza el diagnóstico retrospectivo, que interpreta las descripciones antiguas de una enfermedad específica al correlacionar los síntomas con los de una enfermedad moderna, no se puede ignorar que los textos médicos antiguos estaban influenciados por una variedad de conceptos culturales y religiosos. Por lo tanto, debe enfatizarse que los textos conservados no pueden leerse al pie de la letra.

Se ha propuesto que la enfermedad llamada bu’šānu, descrita en textos médicos antiguos, podría haber reflejado la infección por HSV-1 (10) además de otras enfermedades modernas, como la difteria. La enfermedad bu’šānu se localizaba principalmente en o alrededor de la boca y la faringe, y el nombre en sí se derivaba de un verbo que significaba “apestar” (13). Existen varias descripciones de la enfermedad, y varias incluyen el síntoma bubu’tu (14). La interpretación de que bušānu podría cubrir la infección por HSV-1 se basa principalmente en la observación de que bubu’tu podría interpretarse como “vesícula”, aunque las traducciones “pústula” y “forúnculo” siguen siendo dominantes. Las vesículas dentro o alrededor de la boca son uno de los signos dominantes de la infección por HSV-1.

Las ideas de cómo los humanos contraían enfermedades en la antigua Mesopotamia diferían de la comprensión moderna (15), y la gente en Mesopotamia no atribuía el bušānu, o la propagación de enfermedades infecciosas en general, a los besos. Sin embargo, ciertos factores culturales y religiosos instituyeron un control social parcial sobre esta práctica. Tal regulación de las relaciones íntimas podría haber tenido el beneficio no reconocido de reducir la propagación de patógenos. Aún así, parece que la experiencia con enfermedades contagiosas puede haber provocado otros medios pragmáticos para evitar infecciones a través de fluidos corporales. En una carta de ~1775 a. c., una mujer en un harén de palacio había contraído una enfermedad infecciosa que le causaba lesiones (9). Para evitar infecciones, se indicó a todos que evitaran beber de su taza, dormir en su cama o sentarse en su silla.

Las fuentes de la antigua Mesopotamia sugieren que besarse en relación con el sexo, la familia y la amistad era una parte ordinaria de la vida cotidiana en partes centrales del antiguo Medio Oriente desde finales del tercer milenio a.c., en adelante. En consecuencia, besarse no debe considerarse como una costumbre que se origina exclusivamente en una sola región y se extiende desde allí (7). Además, las fuentes de Mesopotamia muestran que el beso romántico-sexual se conocía mucho antes, y en un área geográfica más amplia, que las referencias de India fechadas en 1500 a. c. (1, 2), lo que contrasta con observaciones anteriores sobre la historia de besar (2).

Dar cuenta de una antigua difusión cultural del beso romántico-sexual es un reto, y parece haber tenido numerosos orígenes independientes. Aunque algunas sociedades pueden no haber practicado el beso romántico-sexual, debe haber sido conocido en la mayoría de las culturas antiguas, lo que podría ser indicativo de una casi universalidad. La documentación escrita para respaldar esta observación se origina en sociedades estratificadas y complejas, y la pregunta sigue siendo si los hallazgos son solo típicos de los comportamientos que se encuentran en sociedades complejas a nivel estatal. La evidencia indica que besarse era una práctica común en la antigüedad, lo que podría representar una influencia constante en la propagación de microbios transmitidos por vía oral, como el HSV-1. Por lo tanto, parece poco probable que besar hubiera surgido como una adaptación conductual inmediata en otras sociedades contemporáneas, lo que inadvertidamente aceleró la transmisión de enfermedades. Finalmente, el debate sobre los besos como vector de transmisión de enfermedades ilustra los beneficios de un enfoque interdisciplinario para producir una representación holística de la transmisión histórica de enfermedades a través de interacciones sociales.

