La caída de los precios internacionales de la urea afecta a Bolivia

El costo del fertilizante se ha hundido en 30% al primer trimestre

POR MIGUEL LAZCANO

Fuente: La Razón

La caída en la cotización de los precios internacionales de la urea afecta a Bolivia en las exportaciones. Al primer trimestre de este año, el precio por tonelada del fertilizante ha bajado en 30% con relación a similar período de 2022.

Al primer trimestre de 2022, el precio promedio de la tonelada de urea exportada por Bolivia era de $us 567. Un año después, entre enero y marzo de este año, su costo bajó hasta los $us 398, según el análisis realizado por La Razón con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero, ¿qué factor desencadenó una súbita subida del precio del fertilizante nitrogenado el año pasado y por qué ha bajado nuevamente? Uno de los factores tiene que ver con una menor oferta del producto debido a la guerra en Ucrania. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió este país de Europa Oriental —Moscú y Kiev están entre los 10 mayores productores de urea en el mundo— e inmediatamente el fertilizante tuvo un fuerte encarecimiento.

De acuerdo con la información publicada por el INE en el “Boletín Estadístico Precios Internacionales”, la cotización de la urea en marzo en el mercado de Ucrania subió hasta alcanzar los $us 872,50 la tonelada y, un mes más tarde, se disparó hasta los $us 925. Entre mayo y diciembre, los precios del fertilizante fluctuaron entre los $us 700 y los 500 la tonelada. Y a marzo de este año, su costo se desplomó hasta los $us 313,38 (ver infografía).

Precios

Según el Banco Mundial, los precios de los fertilizantes han disminuido después de alcanzar valores máximos a principios de 2022, pero se mantienen en niveles históricamente elevados. La disminución de los precios refleja en parte la débil demanda, producto de la reducción del uso de fertilizantes por parte de los agricultores debido a problemas de asequibilidad y disponibilidad.

“El sector también se ve afectado por problemas por el lado de la oferta, como una contracción de la producción en Europa, interrupciones a raíz de las sanciones a Rusia y Belarús, y restricciones comerciales en China”, se lee en el informe publicado en enero.

Aunque los precios de la urea en los mercados internacionales han sufrido un marcado retroceso en lo que va del año, el costo al que se exporta el fertilizante boliviano todavía está por encima de esos valores.

Al primer trimestre de este año, el valor de las exportaciones ha caído en 38,7%, de $us 46,3 millones a $us 28,4 millones. Mientras que en volumen la merma ha sido de un 12,7%, de 81.712 toneladas a 71.304 (ver infografía), según los datos del INE.

Datos

Los volúmenes exportados al primer trimestre de este año son, sin embargo, uno de los más altos desde que Bolivia empezó a comercializar al exterior este fertilizante nitrogenado, ampliamente utilizado en la agricultura.

La Planta de Amoníaco y Urea (PAU) se encuentra ubicada en la localidad de Bulo Bulo del municipio de Entre Ríos, en el departamento de Cochabamba.

La factoría tiene una capacidad de producción nominal de 1.200 toneladas de amoniaco y 2.100 toneladas métricas de urea por día. La materia prima para la producción es el gas natural y alrededor de 400 personas trabajan operando la planta.

La producción de amoníaco y urea se da a través de dos plantas licenciadas por las empresas Kellogg Brown & Roots y Toyo Engineeing Co. respectivamente.

En la actualidad, la PAU tiene una producción de 364.600 toneladas métricas anuales de urea.

El año pasado se exportó 328.914 toneladas por un valor de $us 192,9 millones, esto sin tomar en cuenta el mercado interno que consume el 10% de la producción.

