“La edad no pudo marchitarla…” ¿debido a sus células T CD4+ citotóxicas?

Ronald Palacios Castrillo

Células T CD4+ citotóxicas específicas para CMV eliminan fibroblastos de piel senescentes.

Si hay que creer a Shakespeare, la piel de Cleopatra supuestamente no se marchitó con la edad. ¿Existe una base natural para mantener la piel “joven”? ¿Quizás un tipo de célula inmunitaria que elimina los fibroblastos de la piel “envejecidos”?

Ha habido un interés creciente en el papel de las células T CD4+ citotóxicas (CTL CD4+) en la salud y las enfermedades humanas durante la última década. Aunque a menudo se expanden clonalmente en pacientes con cáncer y afecciones autoinmunes como la enfermedad relacionada con IgG4 (IgG4-RD) y la esclerodermia, los CTL CD4+ también se expanden en supercentenarios sanos y se han caracterizado en afecciones agudas, incluida la infección por SARS-CoV-2.

Hasegawa y sus colegas (CELL. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.02.033) han identificado una función novedosa para los CTL CD4+ que implica la eliminación de fibroblastos senescentes en la piel de las personas mayores. Las células senescentes aumentan con la edad y se han implicado en entornos inflamatorios crónicos que favorecen la tumorigénesis y los trastornos degenerativos relacionados con la edad.

Usando la expresión inmunofluorescente de p16INK4a para identificar la senescencia celular, estos investigadores identificaron un aumento en las células senescentes en la dermis de las personas mayores (53 a 74 años) en comparación con las personas más jóvenes (16 a 28 años). Curiosamente, la expresión de p16INK4a no aumentó con la edad dentro del grupo de mayor edad, lo que sugiere que puede haber factores independientes que regulan el número de células senescentes en la piel de mayor edad.

Los CTL CD4+ fueron prominentes en la piel más vieja y su número se correlacionó inversamente con el número de células dérmicas senescentes. La exposición al citomegalovirus humano (HCMV) aumenta con la edad, y se identificó RNA de HCMV en los fibroblastos dérmicos de la piel más vieja. El cultivo ex vivo de CTL CD4+ demostró que eran capaces de destruir fibroblastos senescentes de una manera dependiente de HLA clase II y que eran específicos para el antígeno de la glicoproteína B del HCMV.

Hay algunos elementos de este estudio que requieren aclaración futura. Es de destacar que solo se estudiaron muestras de piel femenina. No está claro si la infección crónica por HCMV es en sí misma un factor determinante en la inducción de la senescencia de los fibroblastos en la piel junto con factores de riesgo establecidos, como la exposición a los rayos UVA. Los estudios futuros deben investigar si la piel también contiene CTL CD4+ que se dirijan a otros antígenos no derivados del HCMV o incluso a antígenos no virales y si estos CTL CD4+ no HCMV también pueden contribuir a eliminar las células senescentes y retrasar efectivamente el envejecimiento de la piel.

Los linfocitos T CD4+ citotóxicos eliminan las células senescentes dirigiéndose al antígeno del citomegalovirus

Hasegawa, et. al. CELL. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.02.033

RESUMEN.

En este estudio, los científicos investigaron cómo se acumulan ciertas células en nuestra piel a medida que envejecemos y cómo nuestro sistema inmunológico puede controlar este proceso. Estas células se llaman células senescentes y ya no pueden multiplicarse como antes, quedando en una especie de estado “invernando”.

Resulta que estas células senescentes pueden estar relacionadas con enfermedades asociadas al envejecimiento, incluyendo el cáncer. Sin embargo, no sabemos exactamente cómo evitamos que se acumulen en nuestros órganos a medida que envejecemos.

En este estudio, los investigadores se enfocaron en la piel y encontraron que hay más células senescentes en la piel vieja en comparación con la piel joven. Sin embargo, descubrieron algo interesante: en las personas de edad avanzada, estas células senescentes no aumentaban aún más.

Descubrieron que esto estaba relacionado con la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo frente a los virus. Encontraron que ciertas células del sistema inmunológico, llamadas células T citotóxicas CD4+, estaban más presentes en la piel envejecida y estaban relacionadas con una reducción en la cantidad de células senescentes.

Lo que descubrieron fue que las células senescentes en la piel expresaban ciertos antígenos relacionados con un virus llamado citomegalovirus humano (HCMV). Estos antígenos hacían que las células senescentes fueran reconocidas y atacadas por las células T citotóxicas CD4+.

En resumen, este estudio nos muestra que el HCMV puede reactivarse en células senescentes de la piel, y que nuestras células T CD4+ pueden reconocer y eliminar directamente estas células senescentes a través del reconocimiento de los antígenos del HCMV.

Es importante destacar que estos hallazgos nos ayudan a entender mejor cómo nuestro sistema inmunológico puede controlar la acumulación de células senescentes en la piel a medida que envejecemos. Sin embargo, aún se necesita más investigación para comprender completamente este proceso y su relevancia para la salud en general.