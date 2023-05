MAS en el Senado agilizará sanción de la ley corta para las elecciones judiciales

La vocal del Órgano Electoral Dina Chuquimia dijo que por el momento están esperando que la Asamblea Legislativa apruebe la norma, para definir una fecha de los comicios judiciales.

Fuente: ANF

El Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores prevé agilizar el tratamiento y la sanción del proyecto de ley corta para las elecciones judiciales, no descartan aplicar el mecanismo de dispensación de trámite para que no se analice en la comisión de Constitución.

“En el Senado daremos el trámite más ágil posible, eso significa que la semana que viene ya estará en el Senado y esperamos que lo podamos sancionar. Es posible que se aplique la dispensación de trámite y de esa forma se trate en el pleno del Senado”, informó el senador del MAS William Torrez.

La madrugada del miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la norma en su estación en grande y en detalle, el proyecto reduce los plazos de preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa y la organización del proceso electoral.

Anteriormente, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez afirmó que la norma se sancionará hasta el martes, dijo que existe la predisposición del oficialismo para viabilizar su tratamiento.

“La ley corta básicamente ajusta los plazos, con seguridad esto va a ser sancionado entre estos días de la semana, máximo lunes o martes, en la Cámara de Senadores, ya siendo promulgado esta ley. Con seguridad se va a tratar en la Comisión Mixta (de Constitución)”, declaró.

El diputado del MAS Renán Cabezas propuso incorporar una disposición adicional al proyecto de Ley, que consiste en que la Asamblea Legislativa designe a las altas autoridades judiciales de forma interina, en caso de que no se lleguen a acuerdos. No obstante, el planteamiento se rechazó porque no se trató en la comisión de Constitución.

Al respecto, su colega oficialista Juan José Jáuregui dijo que no corresponde analizar esa propuesta porque aún existe el tiempo pertinente, para desarrollar la preselección y posterior renovación de los magistrados.

“No corresponde que tengamos asumir esa decisión, porque aún no está sucediendo, estamos en los plazos para llevar a delante la renovación de las altas autoridades del Órgano Judicial, conforme establece la Constitución”, explicó.

El proyecto de ley aprobado fija un plazo de hasta 70 días para preseleccionar a los candidatos en el legislativo, mientras que se proyecta un tiempo de 120 días para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice los comicios.

Por otra parte, la vocal del Órgano Electoral Dina Chuquimia dijo que por el momento están esperando que la Asamblea Legislativa apruebe la norma, para definir una fecha de los comicios judiciales. Aseguró que existe el tiempo prudente para llevar a cabo este proceso.

No podemos anticipar criterio respecto a cuándo vamos a lanzar la convocatoria, por el momento el tribunal electoral ya ha desarrollado las actividades previas de un acto electoral. De momento estamos a la espera de un pronunciamiento de la asamblea que nos dé rumbo de lo que puede ser la fecha de las elecciones judiciales”, señaló.

/EUA/ANF