Mujer que denunció a Santos Quispe por violación afirma que la amedrentan y amenazan con lincharla

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

La exfuncionaria de la Gobernación paceña aseguró este miércoles que, es perseguida por mujeres, cuando camina en la calle, las mismas la insultaría, por lo que pidió a las máximas autoridades estatales, hacer justica.

“Me siento perseguida. Hay mujeres que pasan por mi lado diciéndome un montón de cosas. Me siento perseguida. Incluso me han dicho que me iban a linchar. Yo pido al presidente Arce, al hermano David Choquehuanca, pido justicia. No es justo todo lo que me está haciendo esta persona, al ver que tiene poder se sienten que tiene todo”, manifestó entre lágrimas la denunciante.