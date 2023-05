No creen que Santos tenga solo una parcela y su moto, diputados piden investigar a palos blancos

Fuente: https://www.paginasiete.bo

Diputados del Movimiento Al Socialismo y de Creemos pidieron que se investigue a palos blancos vinculados al exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, debido a que no creen que la exautoridad solo tenga una moto en mal estado y una parcela de tierra. Santos es investigado por presuntas coimas millonarias.

“Eso es lo que normalmente hacen los malhechores, asi se camuflan, hacen los robos y colocan el dinero a nombre de palos blancos”, señaló el diputado Renán Cabezas.

Mencionó que en estos casos las personas suelen aparentar no tener nada, pero resulta que sus recursos están a nombre de sus allegados. Considera que el hecho de que Santos diga que no tiene nada es una señal de que si están implicado en corrupción y robo al Estado.

Por su lado, el diputado Erwin Bazán (Creemos) pidió se investigue a palos blancos en este caso, para conocer a dónde se ha destinado los recursos provenientes de las coimas en el Ministerio de Medio Ambiente.

“Lo que pasa es que el exministro Santos es corrupto, pero no burro, es decir, no va a hacer la corrupción para dejarse pillar tan fácilmente. Seguro que utiliza a muchos palos blancos”, apuntó.

El exministro Santos fue procesado y encarcelado preventivamente por el delito de enriquecimiento ilícito, debido a que fue denunciado por cobrar, a través de funcionarios, coimas millonarias a empresas que se adjudicaron obras en el Ministerio de Medio Ambiente. Según una testigo, la exautoridad recaudó al menos 19 millones de bolivianos y con esos recursos compró unos 30 inmuebles y cinco autos de lujo.

Sin embargo, en su declaración ante la Fiscalía, Santos negó las acusaciones en su contra y aseguró que no tiene inmuebles a su nombre, solo una moto y una parcela productiva.

“(Propiedades inmuebles) registradas no tengo nada, pero estoy encarpetado en mi comunidad San Pedro de Bolpebra. Tengo una moto registrada, pero que ya no existe porque se deterioró y ya no sirve. Legalmente establecidas no tengo ninguna (actividad de negocios o empresas), pero sí un chaco, que es una parcela productiva en la que realizo actividad ganadera en menor escala”, declaró el exministro ante un fiscal.