Por qué el comunismo chino teme darles derechos a los gays

El conservadurismo social y la paranoia ante la infiltración extranjera impulsan la represión.

Fuente: Infobae

Son tiempos sombríos y solitarios para las comunidades gays de China, ya que los grupos de apoyo LGBT del país se ven obligados a cerrar, uno tras otro. Esta campaña de represión revela muchas cosas sobre la China del presidente Xi Jinping, un lugar paranoico en el que las agencias de seguridad y los comisarios ideológicos gozan de una influencia cada vez mayor.

El mismo mensaje se repite cada vez que la policía interroga a los defensores de los derechos de los homosexuales (y a veces a sus familiares). Se oye cuando los jefes universitarios castigan a los estudiantes por desplegar banderas arco iris, o cuando los funcionarios presionan a los propietarios para que desalojen a grupos sin ánimo de lucro. El mensaje es que las minorías sexuales suponen un riesgo político. Es cierto que algunos funcionarios y académicos respaldados por el Estado también califican el amor entre personas del mismo sexo de afrenta a la moral china dominante y de amenaza para los jóvenes cuyo deber patriótico es casarse y tener más hijos para la Madre Patria.

Pero los activistas denuncian que, durante los interrogatorios, se hace mucho más hincapié en la seguridad nacional que en la moralidad. A pesar de la frialdad política, los homosexuales (así como los bares y las aplicaciones de citas) disfrutan de mucha más tolerancia que hace una generación, pero sólo si lo mantienen en secreto. En la China actual, formar una comunidad es un delito más grave que ser gay.

La última víctima, el Centro LGBT de Pekín, anunció su cierre el 15 de mayo, alegando razones ajenas a su voluntad. A lo largo de sus 15 años de existencia, el centro ha cosechado algunos éxitos sonados, como una victoria judicial en 2014 contra una clínica que ofrecía terapia de electroshock para “convertir” a pacientes homosexuales.

Los activistas hablan de que su causa ha retrocedido una década o más. Desde que se tiene memoria, China denunció la homosexualidad como una enfermedad mental importada por extranjeros. Las sanciones penales por mantener relaciones homosexuales no se abolieron hasta 1997. Durante su primer viaje a Pekín en 2000, Chaguan escuchó a un ministro del gobierno extranjero informar, con incredulidad, de la afirmación de un homólogo chino de que no había homosexuales en China.

A continuación se produjeron cambios notables. Los activistas se esforzaron por persuadir a los funcionarios chinos de que la estabilidad social -la gran obsesión del partido- se veía reforzada por sus actividades. Algunos medios de comunicación e instituciones estatales parecieron estar de acuerdo, alabando las campañas de educación sanitaria o el trabajo de prevención del VIH realizado por grupos gays.

En 2019, este columnista podría encontrarse con una pareja gay en un café de Guangzhou mientras describen alegremente sus planes de registrarse como tutores legales del otro. Este pequeño paso hacia el matrimonio gay se aprovechó de una ley redactada inicialmente pensando en los ancianos. Más tarde, unos creativos abogados la adaptaron para que las parejas del mismo sexo pudieran tomar decisiones médicas y financieras por el otro en caso de enfermedad, intervención quirúrgica o pérdida de facultades. Ese mismo año, más de 180.000 ciudadanos enviaron comentarios a los legisladores que redactaban la nueva normativa sobre el matrimonio en el código civil chino. Muchos sugirieron cambiar “marido y mujer” por “cónyuges” como primer paso hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Un gran número de peticionarios fueron movilizados por grupos de defensa de los derechos legales, como LGBT Rights Advocacy China. Desde entonces, la campaña de peticiones a favor de las uniones homosexuales ha sido citada por los diplomáticos chinos en el extranjero como prueba de que su país permite la libertad de expresión y prohíbe la discriminación contra los homosexuales. Lo que no mencionaron esos diplomáticos es que, en su país, los grupos de la sociedad civil que respaldaron esa misma petición han sido clausurados, incluida la organización LGBT Rights Advocacy China, que cerró en 2021.

Las grandes empresas también han cedido a las presiones políticas. En 2020, una aerolínea estatal, China Southern, despidió a un auxiliar de vuelo homosexual que aparecía besando a un piloto en un vídeo de vigilancia que se hizo viral en las redes sociales. La aerolínea declaró ante un tribunal laboral que el auxiliar podría provocar disturbios en pleno vuelo si los pasajeros le reconocían por el vídeo. En 2021 WeChat, la omnipresente aplicación de mensajería, comercio electrónico y redes sociales, cerró decenas de cuentas sobre temas LGBT, especialmente las dirigidas por estudiantes universitarios. En los últimos años, los organismos reguladores han prohibido los “hombres afeminados” en los programas de televisión, y han denunciado los dramas de “amor de chicos”, un género con temas homoeróticos apenas disimulados.

Los grupos homosexuales se esforzaron por evitar problemas. Raymond Phang, un joven malayo que estudiaba en China, ayudó a cofundar Shanghaipride, una organización de celebraciones y actos gays. Él y sus compañeros voluntarios se acostumbraron a asegurar a la policía que en los actos no habría declaraciones políticas de diplomáticos extranjeros, ni se tocarían temas tan delicados como Taiwán. No se organizaron desfiles públicos ni reuniones al aire libre. El grupo evitó eslóganes como “Derechos de los homosexuales ya”, dice Phang. “No hacemos eso en el continente, se trata más bien de concienciación, y de ‘LGBT no es una enfermedad’”. Califica a Shanghaipride de afortunada, porque ninguno de sus voluntarios o empleados fue detenido durante 24 o 48 horas, como ocurrió con algunos grupos. Aun así, la frecuencia de las visitas oficiales llegó a ser agotadora. En 2020, Shanghaipride anunció que cancelaba todas sus actividades.

Otros grupos se vieron obligados a cerrar para conseguir la liberación de un organizador detenido, cuenta un veterano activista que ahora se encuentra fuera de China. A medida que desaparecen los espacios para hablar de los retos comunes, los jóvenes se sienten aislados, se preocupa. “Los grupos o asociaciones de estudiantes LGBT se han vuelto muy clandestinos”.

Las tiranías desconfían de las minorías

Por desgracia, en la sombría lógica del partido, ser vulnerable es motivo de sospecha. A principios de la era Xi, en 2012, Geremie Barmé, un sinólogo australiano, destacó un ensayo publicado en el Diario del Pueblo por Yuan Peng, un experto en América y más tarde jefe de un grupo de reflexión afiliado al ministerio de Seguridad del Estado. Yuan identificó cinco grupos que Estados Unidos podría utilizar para infiltrarse en la sociedad china: abogados defensores de los derechos, activistas religiosos clandestinos, disidentes, líderes de Internet y, lo que resulta más escalofriante, los ruoshi qunti o “grupos vulnerables”. Una década después, grupos de homosexuales, feministas, activistas laborales y minorías étnicas son tratados como potenciales herramientas de subversión por un Occidente hostil. En la China de Xi, los marginados representan una amenaza para la seguridad, no un objeto de compasión.

