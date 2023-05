Prada: “El MAS no tiene dueños ni patrones, le pertenece al pueblo”

Prada aludió a las acusaciones de Evo Morales y su entorno acerca de la supuesta traición de Arce y su gobierno con el Partido Socialista 1 (PS-1).

Fuente: Brújula Digital

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, respondió al jefe de su partido Evo Morales. Afirmó que el MAS no tiene “dueños ni patrones” sino que pertenece a las organizaciones sociales y al pueblo.

“Somos masistas y aunque a veces no quisieran que estemos aquí algunos, vamos a estar porque aquí también es nuestro instrumento político, es del pueblo, no le pertenece a nadie. Dentro del instrumento político tampoco hay dueños, no hay patrones, es del pueblo” proclamó la autoridad gubernamental, ayer.

Las declaraciones fueron registradas durante la inauguración de las obras de la nueva sede de la Federación Departamental de Mujeres “Bartolina Sisa” en Santa Cruz.

Prada aludió a las acusaciones de Evo Morales y su entorno acerca de la supuesta traición de Arce y su gobierno con el Partido Socialista 1 (PS-1).

“Cuando dicen que nosotros estamos obligando a poner banderas rojas, que nosotros ya no llevamos la bandera de nuestro instrumento, eso es una mentira, aquí nosotros somos militantes del MAS-IPSP, orgullosas y orgullosos de llevar nuestros colores azul, blanco y negro. Somos masistas” enfatizó.

“Las organizaciones sociales son las dueñas del instrumento político” recordó la ministra mientras enarbolaba una bandera de su partido.

Las declaraciones se conocen en medio de pugnas internas en el partido de Evo Morales entre los llamados “renovadores” y los “evistas”.

Los últimos llegaron al extremo de afirmar que fue un “error” haber elegido a Luis Arce como candidato a la presidencia y calificó al vicepresidente David Choquehuanca como “resentido” porque no habría sido elegido como candidato a la presidencia.

El mismo Morales dijo que el MAS ya no estaría en el Gobierno y lanzó varias denuncias de corrupción en contra de los ministros de su otrora ministro de Economía.

