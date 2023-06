Cuestionan que la Policía proteja día y noche a “avasalladores” de la APDHB

Fuente: ANF

La Paz.- El alcalde de La Paz, Iván Arias y el expresidente Carlos Mesa, por separado, cuestionaron la protección que brinda la Policía al grupo de “avasalladores” de los predios de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

“24 horas protección a los invasores (…), los invasores alegan una serie de elementos que quieren justificar su invasión, su avasallamiento. La señora Amparo no es una luchadora de ahora, le debemos a ella la democracia. Mi solidaridad con Amparo”, remarcó.

Arias exhortó a la justicia a romper el esquema e instaurar justicia.

“Espero que algún juez, fiscal se anime a romper el esquema político e instaure la justicia”, dijo.

Por su parte, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa lamentó que los grupos masistas, protegidos por el verde olivo, amenacen a las personas que mantienen una vigilia desde hace días en la parte trasera de la APDHB. Reiteró su apoyo a Carvajal.

“Seguimos acompañando la lucha de Amparo Carvajal para impedir que el MAS consolide el asalto a la sede de la APDHB. Todo nuestro respaldo a las asambleístas de CC y a quienes acompañan la vigilia que fueron amenazadas por grupos masistas de choque, protegidos por la policía”, señaló a través de sus redes sociales.

Una instancia judicial admitió un amparo constitucional presentado por la presidenta de la sede de derechos humanos, Amparo Carvajal para tratar la toma de las instalaciones.

La denuncia fue interpuesta contra Edgar Salazar quien es señalado de irrumpir y tomar por la fuerza los predios de la APDHB desde el pasado viernes.

De acuerdo al cedulón, la audiencia por la toma de las oficinas será el próximo lunes 12 de junio a las 08:30 vía virtual.

El pasado 2 de junio, un grupo de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), a la cabeza de Edgar Salazar, ingresó a la APDHB sorpresivamente tomó las instalaciones y desalojó a todos sus ocupantes.

Desde ese día, Amparo Carvajal de 84 años mantiene una vigilia en la parte de atrás de la asamblea con el objetivo de recuperar la propiedad. Esta jornada reveló que el cáncer de mama que le fue detectado hace 10 años volvió a reactivarse en su cuerpo. Sin embargo, afirmó que pese a ese cuadro seguirá en defensa de la sede de derechos humanos.

“Yo hace 10 años me operaron por un cáncer de mama, no quise decir nada (…) en la última revisión me encontraron que se habían reproducido algunas células (…) Que me maten, no importa, vamos a continuar hasta la muerte”, dijo.

/ANF/