Denuncian nuevo caso de “abuso policial” durante altercados fuera de la Gobernación

El diputado Óscar Michel (Creemos) formalizó una denuncia la tarde de este viernes ante un nuevo caso de brutalidad policial que se registró durante los altercados que se dieron en horas de la mañana en las afueras de la Gobernación, donde se había instalado una vigilia en rechazo a la investidura del nuevo representante del Pueblo Guaraní en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD)

Michel manifestó que sufrió agresiones por parte de los policías que estaban en el lugar a la cabeza del comandante Erick Holguín, después de que se acerca a reclamar por la agresión que estaba sufriendo una de las personas que fueron arrestadas por los altercados que se registraron en el lugar.

“He sido gasificado cuando me acerqué, alrededor de 40 oficiales estaban maltratando a un joven que ya estaba reducido y ensangrentado. Me acerqué a pedir que dejen de utilizar la fuerza, que no era manera de hacer eso a una persona y recibí gas en mi cara a menos de 20 centímetros”, apuntó el legislador.

La autoridad pidió investigar estos hechos y que se siente precedente contra los uniformados que no pudieron ser identificados debido a que estaban con la cara cubierta.