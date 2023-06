‘Teoría de cuerdas’ es la gira que el reconocido músico paceño Grillo Villegas lleva por siete ciudades del país. La puesta en escena está a cargo de un octeto, en el que Villegas toca junto a un conjunto de cuerdas.

La gira empezó el pasado 13 de mayo en Cochabamba y continuará en Santa Cruz, La Paz, Oruro, Sucre, Potosí y Tarija.

Las próximas presentaciones serán el 10 de junio en el Teatro CBA de la capital oriental y el 16 y 17 de junio, en el Teatro Alberto Saavedra Pérez de la sede de gobierno.

Inicialmente, el octeto tuvo dos exitosos conciertos en noviembre del año pasado, en La Paz, por lo que se pensó en llevar la novedosa propuesta a otras ciudades.

“Fue una propuesta nueva de dos cuartetos: un cuarteto popular y un cuarteto clásico de cuerdas”, dijo Villegas a La Razón. Para ello, el artista escribió los arreglos, además de estrenos que formarán parte de un proyecto en formato de cámara.

“Entonces, a mí me gustó mucho y por lo que leí, a la gente también. Hubo muy buena respuesta y ahí tomo la decisión de que este año la gira sea con el octeto, que es un proyecto paralelo muy distinto a mi sexteto rock/pop normal”.

A diferencia de las presentaciones del año pasado, habrá variaciones en el repertorio y la corrección de algunos arreglos.

‘Teoría de cuerdas’ Grillo Villegas anuncia otra propuesta musical, una gira por siete ciudades. Foto: Grillo Villegas

Las presentaciones en el Teatro Municipal de La Paz —ya que en 2022 fueron en el Teatro 6 de Agosto— tienen que ver con varios aspectos. “Por la mística, por lo legendario que es y por lo que representa para todos. Es el primer teatro nacional que tuvimos, es bellísimo y porque hay un piano de cola completa, que particularmente es muy lindo. Yo espero que la gente no se pierda eso, porque para mí va ser algo realmente especial”.

El proyecto paralelo de Grillo Villegas tiene al músico en las guitarras acústicas y lo acompañarán en escena Andrea Benavides (violín), Pamela Durán (violín), Hadit-Sol Bustos Zenteno (viola), Vania Andrea García (cello), Lucía Leyes (voz y teclado), Heber Peredo (piano) y Mauri Cardona (batería y percusión).

A pocos días de continuar la gira, el también cantante y compositor no ocultó su emoción por llevar el espectáculo a las demás ciudades.

“Este año, en octubre, cumplo 33 años de carrera y me sigue emocionando y me sigue apasionando esto. Eso ya me hace feliz”, aseguró.

Luego, más adelante, si bien Villegas tiene varios proyectos, aún no define cuál priorizará. Entre las opciones están la posibilidad de grabar las canciones que tiene listas con el formato de rock/pop, guardar canciones por un tiempo, escribir nuevas canciones y grabar en el formato del octeto, o no grabar y hacer un proyecto grande en 2024 y continuar escribiendo el otro proyecto para música de cámara.

“Lo que sí sé es que parece seguro que en 2024 no voy a salir de gira por el país. Me voy a dar no un descanso. Al revés, por razones de tener muchísimo trabajo me voy a quedar en La Paz”, explicó.

Con ello en cuenta, ‘Teoría de cuerdas’ es la oportunidad perfecta para ver a Grillo Villegas en el escenario, con las exitosas canciones de su carrera, en un formato distinto y con la idea de, muy probablemente, esperar un año para volver a verlo de nuevo.

Para La Paz, los precios de las entradas son de: Bs 100 para Platea y Palco, Bs 70 para Anfiteatro y Bs 50 en Galería. Pueden adquirirse a través de la plataforma Superticket.bo

También está disponible la compra vía WhatsApp, escribiendo al 77112345.

Giannina Machicado es periodista, colabora a La Razón