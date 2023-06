“Hay que darle fin al saneamiento de las tierras con tinte político”, según expertos

Profesionales en materia legal, política y técnica exponen ideas de solución para preservar la propiedad de la tierra y frenar los avasallamientos, en un momento en el que el Estado no brinda esa garantía

Walter Vásquez

Fuente: El Deber

Concluir el proceso de saneamiento de tierras que se inició hace décadas, impulsar un diálogo multisectorial que no necesariamente pase por el Gobierno y apoyarse en la legislación departamental y en instituciones públicas que no dependan del Gobierno central son acciones que se pueden trabajar para mitigar la inseguridad jurídica que se cierne sobre la propiedad de la tierra, según expertos en la materia.

Este proceso “tiene que concluir porque sigue con un elemento que requiere de un cambio judicial y constitucional. El título de propiedad tiene que ser eso, un título de propiedad, porque en este momento no es más que un derecho de uso absolutamente general que no garantiza ni al pequeño,mediano o grande poder producir e invertir con tranquilidad”, afirmó el especialista.

Gustavo Pedraza, experto en administración pública, dijo que la cohesión del sector productivo es fundamental para mantener los derechos básicos y “salvaguardar en lo que se pueda, porque el Estado está funcionando para favorecer intereses de poder y no para proteger a la ciudadanía”.

“El ideal es la ley, pero si no está funcionando en coyunturas como esta tenemos que dialogar (…), no con el que está pateando periodistas o te está apuntando con una escopeta, si no con los actores principales: ganaderos, maiceros, soyeros” y otros, indicó el excandidato a la Vicepresidencia.