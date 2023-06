Internos de San Pedro denuncian retrasos y pérdidas de legajos en el proceso de clasificación

Juan ya cumplió cuatro años detenido y legalmente superó en 13 meses su condena para acceder a un beneficio penitenciario, pero no lo puede hacer. Hasta la fecha no le realizan la clasificación, pese a su reiterado pedido.

Internos del penal de San Pedro de La Paz denunciaron que la dirección de Régimen Penitenciario demora mucho en los proceso de clasificación, incluso el retraso existe pese a haber pedidos de los jueces para emitir los informes. En otros casos los internos denunciaron la “pérdida” de su primera y segunda clasificación realizada hace varios años.

Los denunciantes señalaron que necesitan los informes de clasificación para iniciar el proceso de excarcelación, pero muchos incluso están más de un año de condena cumplida y sin poder obtener su libertad por la falta de estos informes.

“A veces ya me siento muy dolido, hasta quisiera colgarme y ya no vivir, no sé a quién más acudir para que hagan mi clasificación, ya quiero salir, estoy 13 meses por demás”, dijo ANF un interno identificado con el nombre de Juan.

De acuerdo a los documentos que hizo llegar a ANF, Juan solicitó una valoración del equipo multidisciplinario en marzo, y al no haber respuesta acudió al juez de ejecución penal que mediante un oficio pidió al director del recinto penitenciario de San Pedro, en abril, remita un informe de la primera y segunda clasificación. Hasta la fecha, en más de tres meses, no hay respuesta.

Mientras tanto por falta de dinero y ayuda de sus familiares subsiste en el penal haciendo labores como lavado de utensilios o limpiando algunas celdas para conseguir monedas para su cena, alimento que no se otorga en el recinto.

La retardación de justicia no solo está en manos de los jueces que usan la detención preventiva como un arma de castigo contra los más pobres, sino también en la Dirección de Régimen Penitenciario que no cumple con los informes de clasificación en los tiempos establecidos.

El equipo multidisciplinario del penal de San Pedro compuesto por una trabajadora social, un abogado, una responsable de educación y una psicóloga no realiza el informe bio-psicosocial para la primera y segunda clasificación que pide Juan.

También hay personas que están en el proceso de la tercera y cuarta clasificación desde hace año y medio, señala José, otro afectado, pero “las carpetas están estancadas” y “pese a los reclamos hay una indiferencia total”.

De acuerdo a las denuncias son más de 80 internos que reclaman la agilización de su clasificación sin conseguir resultados.

En el caso de Juan, culminó el taller “Libros por rejas”, con carga horaria para estudios, participó en talleres de producción y campeonatos deportivos como parte de su rehabilitación, los exámenes psicológicos con una profesional que calificó de “sin paciencia”, pero el equipo multidisciplinario no lo atiende.

El caso de Sebastián es el más crítico. Lleva más de 20 años preso y debió salir libre hace 11 meses, pero no lo puede hacer debido a que en Régimen Penitenciario perdieron su primera y segunda clasificación y “se tiran la pelota con el juzgado para no asumir su responsabilidad” y dar una solución al problema.

Muchos de ellos están en situación de supervivencia y muy enfermos, con la salud deteriorada por la comida solo rica en grasas y carbohidratos, que causa daños gástricos, por el hacinamiento y la violencia que ejerce ese sistema donde prima la dictadura del dinero, un mundo de desigualdades permitido, tolerado e incluso fomentado por las autoridades penitenciarias, de acuerdo a las múltiples denuncias realizadas por los privados de libertad.

Los internos llevaron sus denuncias hasta el gobernador del penal, el teniente coronel Sergio Sillerico Blatnik, a quien “le vale las denuncias” y que “solo actúa cuando ve que le puede convenir algo”.

Pero lo que temen los internos es que de tanto reclamar sus derechos los cataloguen de “incitadores” o “instigadores”, un argumento usado por las autoridades penitenciarias “para realizar traslados a otros penales o enviarlos de castigo por 30 días de aislamiento a ‘Muralla’ o al ‘Gallinero’”, secciones de castigo donde las restricciones son mayores.

Por tanto reclamar “también envían un mal informe al juzgado donde radica nuestro caso y eso hace retrasar al menos un año más los trámites”, refirió Juan, por eso muchos prefieren ya no decir nada y aguantan los abusos de las autoridades que, según dijeron, “toda esta demora tiene el propósito de que paguemos para agilizar”.