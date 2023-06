La gran polémica en el triunfo clave de River: por qué el árbitro acertó en no sancionar la mano en el área de González Pirez que protestó Fluminense

La jugada sucedió en el segundo tiempo, con el Millonario en ventaja por 1 a 0, pero el juez Wilmar Roldán interpretó correctamente lo sucedido

Fuente: infobae.com

Corrían 67 minutos del encuentro clave entre River Plate y Fluminense por el Grupo D de la Copa Libertadores.; el Millonario ya se imponía por 1 a 0 gracias al gol de Lucas Beltrán. Samuel Xavier desbordó por la derecha, custodiado desde cerca por Leandro González Pirez, que ante la posibilidad de que el N° 2 visitante enviara el centro atrás, derrapó sobre el césped. El balón tocó su brazo derecho, el que tenía apoyado sobre el piso. Y todo el plantel visitante rodeó al árbitro Wilmar Roldán clamando por la sanción del penal.

Pero el colombiano, de excelente trabajo, ratificando su condición de mejor juez de la Conmebol, hizo caso omiso a las protestas. Y el VAR acompañó la decisión. Fue a todas luces un acierto, porque la pelota golpea el brazo de apoyo del defensor. A la hora de interpretar lo sucedido en este tipo de jugadas, hay que analizar la biomecánica de la acción. El brazo extendido del ex Estudiantes es el izquierdo. Si el esférico hubiera dado allí, Roldán seguramente hubiera cobrado el remate desde los 12 pasos.

La lectura de González Pirez tras el encuentro fue exacta: “Estaba seguro de que la mano nunca la moví, es un movimiento natural y no la extendí. No estoy ocupando ningún espacio extra de lo que implica un movimiento natural. Desde el momento en que me pegó sabía que no había intencion de tocar ni jugar la pelota con la mano”. “Se me paró el corazón al principio, pero estab seguro de lo que había pasado. Wilmar lo hizo muy bien”, completó.

El árbitro cerró su faena al sancionar correctamente el penal de André a Esequiel Barco que el propio ex Independiente cambió por gol para rematar el 2-0 del conjunto de Núñez, que alcanzó la línea de los 7 puntos y confirmó con el resultado que, de vencer a The Strongest en el Monumental el 27 de junio, estará clasificado para los octavos de final del máximo certamen continental, reteniendo además la posibilidad de finalizar primero en su zona.