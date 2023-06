La manta corta del gobierno; en pleno invierno

Dicen que fue Elba de Padua Lima, “Tim” (DT de San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires, Argentina en los años 60´s), quien dijo: “El fútbol es como una manta corta. Si te tapás la cabeza te destapás los pies y si te cubrís los pies te destapás la cabeza”.

Pues, tal parece que la economía y finanzas nacionales están en la misma idea que, del futbol, tenía “Tim”, porque, más allá de las excusas del paro anunciado de la planta de Urea por un catalizador, (si no es una cosa es la otra y, van….) lo cierto es que, llegado el invierno, resulta “más mejor”, parar la planta, darle retro al gas y mandarlo para Argentina, donde el precio es mayor y, así no sea la millonada de antes, sirve para paliar las necesidades aunque sea de los movimientos sociales a quienes hay que atender bien, sobre todo en tiempos de la efusividad crítica de Evo Morales, a quien ahora, después de una década y su colita (años, no él, que tiene colanga) se le ha ocurrido que los empleados públicos no pueden ni deben ir a los encuentros partidarios.

Hubo que destaparse los pies; convenia taparse la cabeza.

Aunque cueste creerlo, en YPFB, tomaron una decisión comercialmente inteligente, es decir, parar la planta en invierno, porque se va a poder vender “ese” gas a Argentina a un precio mucho mejor que producir una Urea que, el mercado dice que el precio de la sobre-preciada fábrica, instalada por Evo Morales a contra corriente, en un lugar inadecuado y, pagada y negociada en su financiación por su ministro estrella don Luis Arce Catacora que debe estar lamentándose de “haber arreglados los meto nomás del Jefe”, está más bajo (el precio de la urea).

Entonces, hoy conviene vender gas con premio (plus económico) en invierno,; la planta ya se paró muchas veces, no le hace daño una vez más, sea por catalizador convenientemente estropeado, es más, casi se pudiera decir que la “tal factoría” nunca operó ni funcionó como debía, basta contar las veces que paró.

Claro, si hubiera habido plata en las cachas o bolsas negras donde entra el poquito de plata que tenemos, lo ideal, si vas a parar la planta, es venderlo a 16 y no a 8, pero… somos tan pobres que ese número es muy grande para nosotros… (como dice la canción que cantan en el gobierno: Casita De Pobres, Ay Disculparan, Aquí Solo Reina La Felicidad).

Aunque en este país los del gobierno no debieran estar muy felices con lo que está pasando, lo están, porque da la casualidad de que aunque el contrabando es visto como un problema, la realidad es que este supera por más del doble el crecimiento de la economía del nacional (8,42 contrabando y, 4,3 el Estado) y… ese contrabando tan dañino termina manteniendo el precio y la economía de la calle en prácticamente todos los rubros, entiéndase, ropa (usada o no), bebidas, (alcohol o no), vehículos (transformers o no), electrodomésticos, línea blanca, cigarrillos (tabaco o vape), aunque los alimentos locales fluctúen en función del clima, temporada y otros… esa economía ilegal le mantiene o sostiene más o menos estable la microeconomía y esa situación tranquiliza al presidente que aún debe estar pensando en Ecuador y cómo recuperar el Chaco.

El presidente salió el viernes a desempolvar discursos, buscando repitiendo que hay “intereses oscuros” que buscan complicarle la vida al país, el que a su entender anda muy bien y parece que la falta de combustible, la falta de gas, la falta de dólares, la falta de políticas pudieran endilgarse a “los otros”.

Repetir lo de la post pandemia, los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, la gripe aviar y los efectos climatológicos de la Niña y el Niño en los últimos tres años es creer que aquello sólo ocurrió en Bolivia, porque no se anima a ver que hay pocos países que no han recuperado y superado los números pre pandemia. Sin ir muy lejos, el Departamento de Santa Cruz ya superó grandemente esos números y, aunque tenemos problemas climáticos, seguramente nos vamos a reponer, aunque sería bueno que los fundamentalistas gubernamentales que no hacen nada contra el arsénico consumido por las mujeres Urus (Oruro, Lago Poopo) que beben agua contaminada, se les ocurra liberar los OGM… para competir mejor en un mundo tan difícil.(es una idea, nada más)

No es nuevo, la culpa siempre la tiene el otro, él no…. Veamos o dicho: “Como hace unos días hemos verificado aquí en el departamento de Santa Cruz, internamente hay intereses oscuros que buscan convulsionar al país de manera permanente para afectar la economía, impulsando una estrategia de desgaste que genere inseguridad y faciliten un clima de desconfianza generalizada, pero contra todo eso, en realidad, es que Bolivia está saliendo adelante”…

El país está convulsionando por falta de … no por exceso de nada… el presidente Arce debe convenir con nosotros que ni siquiera existe una oposición con la fuerza suficiente aunque ha estado muy activa y acertada las 2 últimas semanas en las interpelaciones y en toma de posiciones y que quien lo molesta no está en Santa Cruz, sino en Cochabamba, concretamente en el Chapare, sitio donde el niño ministro hace operativos exitosos en fábricas abandonadas donde no se encontró gente, cocaína y ni siquiera precursores en turriles; lo demás estaba, bien ordenado… como esperando que lleguen los que la iban a quemar, bah.. al fin de cuentas ya habían trabajado unos 900 días (a lo mejor no trabajaban los sábados y domingos), produciendo unos 100 kgs por jornada, de manera que es fácil suponer que no les hizo daño devolver gentilezas y dejaron las pozas y laboratorios para que el gobierno las tome (es una impresión muy personal).

Así está la situación, tenemos un presidente con discursos desvelados, viejos, sin iniciativa, que parece minero chico (porque no tiene ingenio) … mientras se destapó un presidente de YPFB que demostró un atisbo de inteligencia, escasez tan necesitada en el. Gobierno de un país complicado…

Estamos complicados porque… hace frío y todavía no llegamos a Julio, cuando el frio se pone peor y la manta corta de “Tim”, se nos encoje cada día más… seguramente para el “sagrado solsticio”… no tapará ni pies ni cabeza…

Y esas no serán buenas noticias

(Quien quiera entender que entienda )

Carlos federico Valverde Bravo

