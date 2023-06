Carlos federico Valverde Bravo

¿El trono o María? Al fin y al cabo, el Trono lo quiero para posarme sobre él, y satisfacer mis deseos, los más sublimes y los más perversos, en cambio, a María la quiero para… Caramba, ¡qué coincidencia! .- El Rey Enamorado – Les Luthiers.

Algo parecido debe estar pasando en el gobierno nacional… claro… en este caso no es solamente el presidente Arce quien actúa con encono contra santa Cruz, sino que también lo hacen sus operadores, a quienes se considera pueden ser parte de la “cuota cruceña” en el gabinete, es decir, el niño ministro del Castillo y Montaño, quienes se empecinan en “cruzar” a este departamento las veces que quieren y como quiera que sea, mandando campesinos o policías a los que mantiene en pésimas condiciones, sin baños suficientes para la tropa, durmiendo en el suelo; para citar sólo 2 elementos que los predispone a actuar con violencia contra todo el que proteste, porque “por su culpa” están en esas condiciones (es parte de la estrategia de los poderes con las fuerzas de ocupación, es cuestión de leer un poco). Eso ocurrió en Octubre en la protesta de los 36 días.

Pero también se dio el “apoyo económico” a los campesinos de la CSUTCB, justo en esos días para la realización de un encuentro nacional del sector en Santa Cruz, mismo que terminó en la quema de la Federación Campesina cuyo local (Av. Irala) fue quemado desde dentro (las imágenes son claras) mientras los campesinos escapaban por las puertas traseras que dan a la Avenida Ejército Nacional. Nada nuevo, simplemente imitaron lo ocurrido el 14 de julio de 1958, cuando el gobierno del MNR envió milicianos, campesinos ucureños y de Cliza, además de militares a “sentar la mano a Santa Cruz”. Aunque “en los 36 días” no hubo Terebinto… y fue de menor intensidad y violencia, no hay nada que no se haya visto antes.

Y es necesario aclarar que esto último se confirmó “por casualidad”, porque lo reconoció el secretario ejecutivo de Csutcb, E. Rojas, (jueves 15 de junio) quien reconoció que el Gobierno apoyó económicamente con 10.000 dólares y 30.000 bs en efectivo, para la realización del citado evento. Eso se dio en el marco de la investigación que tiene que ver con coimas y otras picardías realizadas por Santos Cruz. El gobierno no dijo nada… tarde ya para que lo nieguen.

2 ministerios actúan juntos en pos del mismo objetivo, conflictuar y generar inquietud y violencia en Santa Cruz: Un solo ejemplo hubiera sido suficiente como “botón de muestra” (los demás a la camisa, decía Sandro en “El Amante”).

Otro espacio de poder anticruceño: Lo del ministro Edgar Montaño es peor: él cumple el rol de satinador por la vía de obras; tiene entre sus instrucciones eso de evitar la realización de obras que son de carácter departamental , en el caso puntual, la construcción de la carretera Okinawa – Parque Industrial que debe ser realizada y pagada íntegramente por la Gobernación, pero como el centralismo es así y no piensan cambiarlo, se debe conseguir el aval del crédito, de parte del gobierno nacional, que está esperando, desde la gestión de Rubén Costas y Evo Morales y llega hasta la gestión de Luis Alberto Arce Catacora y Luis Fernando Camacho.

Una coma, un punto, una palabra de más, cualquier cosa le sirve a Edgar Montaño para evitar la concreción del importantísimo y necesario proyecto; porqué no firma Camacho, dijo Montaño para asegurar, acto seguido, que en la gobernación no lo toman en cuanta, cuando hace menos de un mes, el mismo Lic. Landívar que firmó esta carta, había enviado otra al mismo ministerio y no la observaron, aunque tampoco le dieron importancia porque de eso se trata.

Y había 2 obras más, que fueron avaladas por el gobierno porque las mismas se supone están en los territorios de voto masista, de manera que hubo que aprobarlas; parece que esta última ruta es de “voto dudoso”, y entonces, hay que postergarla lo más que se pueda. La gobernación cruceña ya subsanó los puntos y comas, las palabras, las firmas y todo lo demás, las envió por correo expreso a La Paz, donde vive el poder, (que ni siquiera es útil a los paceños) . Al final, los bloqueadores despejaron las vías al amanecer del sábado. A ver hasta cuándo.

Son cosas del poder y su “no aprecio” a Santa Cruz, departamento al que el presidente tiene en la mira, con discursos que así lo demuestran pero no importa, Santa cruz va a seguir existiendo por muchos años, con su proyecto exitoso; Arce está de paso.

Y hablando del modelo cruceño (el que don Arce, dice que no existe) fue muy grato saber que tiene trascendencia y se consolida cada día más: resulta que por primera los ingresos generados por las exportaciones relacionadas al modelo productivo cruceño, es decir el agronegocio, superaron a los ingresos por hidrocarburos; “no es mucho” (entiéndase el sarcasmo) fueron 3.225 millones de dólares en productos renovables y, si el poder no se opone, “expansible”, frente a 3.089 millones por el gas. Diferencia en favor del agronegocio: 136 millones de dólares.

Y claro, los que entienden de verdad el valor del resultado de 2022, saben que, si no se lo frena, en poco tiempo, se podría incrementar en un 40% ese monto; solo se trata de hacer lo correcto desde el poder, es decir entender que hay un mejor futuro del que ellos piensan con sus gastos e inversiones públicas como si aquello hubiera dado un resultado de largo plazo alguna vez.

Y los enemigos del modelo aseguran que no es lo mismo porque el agro tiene RAU y no paga impuesto; sobre el tema, veamos: Tener Rau (Régimen Agropecuario Unificado), no significa que no se paga nada. Se paga una cuota anual fijada por el Estado. Es un régimen simplificado que incluye IVA, IT y el IUE. Pero se paga. Losque no pagan en el agro son los que tienen 50 hectáreas o menos.

El productor grande y la empresa agropecuaria tributa como cualquier gran contribuyente o Graco, es decir paga mensual IVA e IT y anualmente el IUE. Además, pagan todos los impuestos y tasas que fijan los gobiernos municipales. Pagan de sus vehículos, maquinarias y del ejercicio de su actividad. Y, los que exportan pagan todo lo que corresponde porque se exporta producto transformado, no lo cosechado, salvo alguna excepción que no hace regla, en ningún caso.

Se habla de memoria para dañar a los sostenedores primarios del modelo cruceño, es decir los productores agropecuarios; esos y otros de su tipo en el territorio nacional, están asentados en, aproximadamente el 16% del territorio nacional, me refiero a los medianos y grandes productores. Santa Cruz es el que tiene la mayor cantidad, sin que ello excluya a otros departamentos.

Está claro… a Arce no le agradamos y no nos estorba en lo personal pero, eso no le hace bien a un país que está en problemas reales, con un litio que no despega mientras en otros lados la competencia ya va adelantado y, al mismo tiempo se experimenta una baja de precio y se buscan alternativas más baratas:Por otro lado recordemos que el litio no produce energía, simplemente la conserva o acumula; pero no es todo, tenemos cada vez menos gas, estamos a nada de importar GLP y seguimos sin tener dólares baratos. El presidente también tiene problemas políticos internos aunque ese pleito lo tiene ganado, así Morales sea duro de entendederas (en esto tiene que agradecer que en el lado del frente no hay una sola propuesta de fondo que haga peligrar el poder masista).

En fin… Arce está jugando al rey enamorado de los Luthiers, a ver cuánto daño termina haciendo.