Refutaciones al articulo de Fernando Chuquimia titulado “El modelo cruceño, cartel de la mentira”

El 05 de junio el diario la Razón público un artículo titulado el “Modelo Cruceño, cartel de la mentira” de Fernando Chuquimia, militante del Movimiento Al Socialismo, seguidor del presidente Luis Arce, y auto llamado especialista financiero.

En dicho artículo, es fácil percatarse que solo repite el guion que viene hablando el vocero presidencial, un artículo con tinte más político, partidario, discriminador y racista, que análisis financiero sobre el Modelo Cruceño, el especialista financiero manifiesta que ha leído solo dos libros, y que ambos textos no exponen claramente una base teórica, ni la formalización matemática, ¿con eso intenta hacer un análisis del Modelo de Desarrollo Cruceño?

El modelo de desarrollo cruceño es mas que una teoría académica y fórmula matemática, el modelo de desarrollo cruceño es una realidad, es el sueño boliviano, es un modelo productivo que viene construyendo y desarrollándose por más de cinco décadas; no necesita de ninguna fórmula matemática, las formulaciones matemáticas son para maquillar y mentirle al pueblo que la economía está bien como lo hace el presidente Luis Arce, solo basta con ver como cientos de miles de bolivianos y extranjeros vienen a Santa Cruz, salen adelante en Santa Cruz, hacen una vida económica en Santa Cruz, trabajan y se enamoran de Santa Cruz, cumplen su sueño, este es el mejor resultado

matemático que demuestra el éxito del modelo de desarrollo cruceño.

Al decir que el modelo solo representa una forma de organización de sociedad, donde determinados sectores privilegiados, conformados por familias tradicionales con poder económico, así como ciertos sectores de la oligarquía, se han apropiado de la representación política, dominando las principales instituciones bajo el formato de logias, eso es solo repetir el guion del vocero presidencial.

Las únicas oligarquías existentes en el país han sido las mineras que se han aprovechado de los recursos naturales

de Bolivia para enriquecerse, prueba de ellos fue la guerra civil entre la Paz y Chuquisaca; y ahora con este gobierno ha emergido una nueva oligarquía “la oligarquía chola” que nace del contrabando, y narcotráfico del país vinculada con el gobierno.

Santa Cruz nunca vivió del Estado, en la dictaduras cuando las universidades estaban cerradas, muchos cruceños tuvieron que verse obligado a salir del país para estudiar en el exterior, al retornar a la ciudad, con un titulo profesional, con una visión de país desarrollado, y al ver que en Santa Cruz no habían empresas, industrias, ni servicios básicos, estos jóvenes profesionales se organizaron con sus propios recursos y crearon instituciones, cooperativas, empresas y empezaron a generar fuentes de empleos, así empezó el desarrollo cruceño, que viene siendo un éxito, donde les abre las puertas a todos los bolivianos para que cumplan su sueño de tener mejores días para sus familias.

En lo político, el pueblo noble cruceño demostró siempre querer integrarse al pías y buscar la unidad, por eso siempre sus propuestas han sido en beneficio para todo el país como la lucha por la distribución de las regalías del 11%, la ley de descentralización, las autonomías en Bolivia, que beneficio a todo el país, y ahora su propuesta federal para integrar al país dentro de su diversidad.

Querer vincular el modelo de desarrollo cruceño con algunos casos de corrupción aislados, es querer poner una cortina de humo para tapar los verdaderos actos de corrupción que está involucrado este gobierno, es como querer ocultar el Narco-Estado en que nos ha metido el Movimiento Al Socialismo, utilizando las empresas publicas para exportar droga a España.

El enfoque Estalinista partidario y parcializado con el gobierno de turno del analista financiero, no le permite entender la organización social y económica del cruceño basada en el modelo cooperativista, seguramente no ha leído ningún libro o solo dos libros sobre el modelo el cooperativista y por supuesto no debe entender, por ello, le explico que el cooperativismo es una organización socioeconómica basado en valores y principios de igualdad y equidad, transversal e intersectorial, para la organización de cualquier iniciativa que hombres y mujeres del área rural o urbana, donde emprenden y generan sus propias fuentes de trabajo en diferentes sectores, sin discriminación alguna.

Todo lo contrario al modelo social comunitario productivo que viene fomentando el gobierno, un modelo fallido, donde la gente de las comunidades están migrando de las comunidades a las ciudades como Santa Cruz para poder cumplir su sueño de vivir mejor con el modelo cruceño.

Para finalizar el modelo de desarrollo cruceño, por un lado, es una organización socioeconómica basado en el cooperativismo; y por el otro una economía agro-industrial, basada en la producción, industrialización, tecnología y exportación, lo que permite mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos. Este modelo se organiza desde el núcleo social más importante que es la familia, se produce desde las familias, gran parte de las iniciativas de este país son familiares; este modelo se adapta a los grandes avances tecnológicos y desafíos del mundo moderno, que le abren las puertas a todos los bolivianos y extranjero sin discriminación alguna, brindándoles oportunidades para cumplir sus sueños ¿O porque viene tanta gente del interior a trabajar y quedarse a vivir en Santa Cruz?

Atentamente,

M.Sc. Rafael D. López M.

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE SOCIÓLOGOS DE BOLIVIA