Bajo fuego: Expresidentes, presos políticos y diputados opositores se lanzan contra Evo tras recientes revelaciones

Evo Morales.

Raúl Peñaranda / Análisis

Las revelaciones de diputados del MAS en sentido de que fue el propio Evo Morales el que pidió que le solicitaran la renuncia en noviembre de 2019 confirman que no hubo golpe en Bolivia ese año y han colocado a la oposición política en apronte contra él. Hasta ahora ni Morales ni ninguno de sus voceros ha hecho una declaración al respecto.

Tres expresidentes, detenidos políticos y legisladores opositores acusaron a Morales de haber montado un “autogolpe” en noviembre de 2019 debido a que solicitó a sus adherentes que le pidieran la renuncia. Con ello, tuvo una coartada para renunciar al cargo y así no admitir que se vio forzado a renunciar ante una espiral de protestas opositoras.

Aparte de estas revelaciones recientes, ya en años pasados surgieron versiones y testimonios que señalan que Morales decidió renunciar el 9 de noviembre de 2019, que hizo pública recién el 10. Morales y el MAS aseguran que hubo un golpe porque las FFAA le pidieron la renuncia, pero ahora se sabe que en realidad él había tomado esa decisión antes del pronunciamiento del Ejército.

Las declaraciones de diputados del MAS surgieron después de que legisladores de ala evista del MAS arremetieran contra el secretario ejecutivo cobista, Juan Carlos Huarachi, y lo tildaron de traidor por haber pedido la renuncia de Evo Morales a la presidencia en 2019. Esas críticas fueron producto de que la COB y el Pacto de Unidad ratificaran el lunes su apoyo al presidente Luis Arce.

Los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y Jeanine Añez criticaron el accionar de Morales y dijeron que los acusados de “golpe de Estado” deben ser liberados ahora que en las filas del propio MAS se ha confirmado que Morales renuncia antes del pedido de las FFAA.

Carlos Mesa expresó en un Twitter que las afirmaciones de los legisladores del MAS son “la evidencia de un autogolpe siniestro” y “prueba para detener la vil persecución política” contra los líderes de oposición.

También en esa red social, el expresidente Quiroga consideró que Morales pudo dar la misma instrucción que dio a Huarachi al entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, quien sugirió públicamente la renuncia del exmandatario en 2019. “Miren y recuerden cómo renunció. No fue golpe, fue fraude y cobardía. Liberen a presos políticos, detenidos con tramoya para tapar a este sinvergüenza”, finalizó Quiroga.

Por su parte, la también expresidenta Jeanine Añez expresó en Twitter: “Exijo mi libertad y el enjuiciamiento de Evo Morales por terrorismo de Estado y traición a la Patria, ante la confesión de diputados masistas de la estrategia de autogolpe planificada e instruida por Evo Morales en 2019”.

Áñez acusó también a Morales y a sus colaboradores de planear un “autogolpe” como medida para “salvar el poder que habían perdido en las urnas” y que la población “había salido a defender a las calles en todo el país”. La expresidenta insistió en que debe recuperar su “libertad” y que se procese a Morales por “abandono del cargo, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias” a la Constitución.

El diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, declaró al respecto: “Se acaba de terminar la mentira masista del golpe. El jefe de bancada del MAS acaba de revelar que Evo instruyó a la COB y al Pacto de Unidad que le pidan renunciar en 2019. AUTGOLPE. Se acabó el juego y perdieron por extraviarse en un laberinto de mentiras”.

Esta semana, el jefe de bancada del MAS en la Cámara Baja, Andrés Flores, y la diputada Deisy Choque, ambos del bloque “arcista”, salieron en defensa de Huarachi y aseguraron que el minero pidió la renuncia de Morales a solicitud del mismo exmandatario. Flore agregó que Morales le pidió a todo el Pacto de Unidad (interculturales, campesinos y Bartolinas) que solicitaran esa renuncia.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también detenido en Chonchocoro por haber participado del supuesto golpe, exigió ser puesto en libertad.

“Esta es la evidencia de que NO hubo Golpe, fue el propio Evo Morales quien pidió a sus militantes que exijan su renuncia. Ya NO tienen como sostener este secuestro en el que me tienen. ¡Exijo mi libertad!”, escribió Camacho en su cuenta de Twitter.

Tanto Añez como Camacho y otros 100 detenidos por haber participado de alguna manera en el gobierno de transición son calificados como “presos políticos” por la oposición.

El martes, parlamentarios “evistas” calificaron a Huarachi como “Judas” y le reprocharon que “traicionara” a Morales al pedirle su renuncia en 2019, un día después de que la COB y el Pacto de Unidad decidiera respaldar al gobierno de Arce y no a la facción de Morales.

Testimonios anteriores

Varios testimonios anteriores confirman que Morales ya tenía previsto renunciar con anticipación al pedido de las FFAA, como las declaraciones de los entonces dirigentes de Comunidad Ciudadana, José Antonio Quiroga y Ricardo Paz, que atestiguaron que dos enviados de Morales les anunciaron que éste renunciaría el 10 de noviembre de 2019.

Además, en dos libros, tanto Morales como García Linera admiten que la renuncia se decidió en realidad la noche del 9 de noviembre. En su texto autobiográfico “Volveré y seré millones”, Morales informa que “Antes de renunciar, bien lo medité. Pensé en tirarme monte adentro, selva adentro para go­bernar” (…). Al día siguiente (el 10 de noviembre), la acción tan natural del movimiento campesino, de muchos sectores sociales, podría haber sido tomar el Palacio, la plaza Murillo”.

En el libro “Operación Rescate”, de Alfredo Serrano Mancilla, el 10 de noviembre de 2019 a las 10:00, García Linera le comunicó a Cristina Fernández de Kirchner la renuncia inminente de Morales. “Ya se tomó la decisión”, le dijo, según declaración del propio García Linera en ese texto.

Esas versiones tienen asidero en el hecho de que Huarachi, pese a haber pedido que Morales dejara el gobierno, no sufrió represalias una vez que el MAS volvió al poder. Lo comprensible hubiera sido que fuera defenestrado por el oficialismo.

Finalmente, Omar Aguilar, exsenador del MAS reveló en 2021 que fue el partido el que pidió que todos los senadores y diputados de ese partido renunciaran a sus cargos tras la renuncia y fuga de Morales, pero que los legisladores se negaron. (BD / RPU)

