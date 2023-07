Exalcaldesa de El Alto acusa a Eva Copa y defiende su gestión tras ser liberada con detención domiciliaria

Fuente: lostiempos.com

Tras ser puesta en detención domiciliaria, Chapetón aseguró tener una “mejor” gestión y criticó el trabajo de la actual autoridad alteña.

“Hay una ineficiencia en gestión, hagas lo que hagas Eva Copa, te he superado en gestión. Eres la peor alcaldesa de El Alto, yo no me voy a escapar y me voy a defender porque tuve una de las mejores gestiones ya que los recursos públicos se usaron de mejor manera cuando se ha podido”, expresó Chapetón, al abandonar las celdas policiales.

La exalcaldesa explicó que el caso en cuestión se relaciona con la supuesta compra irregular de equipos para el sistema de cobro del servicio de los buses municipales. Según Chapetón, esta compra se realizó en 2016 y, después de más de cinco años, se intenta justificar el no uso de los buses para la población alteña.

Respecto a los procesos judiciales en su contra, Chapetón afirmó que asumirá su defensa y permanecerá en el país.

“Hagan las investigaciones que quieran, pero no lo hagan sin abuso de poder. Si Eva Copa quiere debilitarme, quiero decirle que tengo mi moral tranquila y limpia”, sostuvo.

Tras la audiencia de medidas cautelares, la justicia determinó la detención domiciliaria para la exalcaldesa Soledad Chapetón por la supuesta irregularidad en la adquisición de un software para el cobro de pasajes en el transporte municipal. Sin embargo, Chapetón pudo abandonar las celdas policiales tras pagar una fianza económica de Bs 70,000 y cumplirá la medida en su domicilio, según lo dictaminado por un juez de la ciudad de El Alto.