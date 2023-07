La decadencia de la cultura occidental

“Antiguamente las personas se identifican por sus principios, valores y creatividad, actualmente por la autopercepción de su raza y sexo”. Pukymon.

El progresismo y wokismo destruye la tradicional cultura de occidente.

Reseña extractada del artículo: “Réquiem por Occidente” de José Javier Esparza.

“Occidente fue una fuerza que avanzaba por todo el mundo; era Roma frente a Cartago y Grecia frente a los Persas. Occidente fue un conquistador español que abría selvas con su estandarte. Occidente fue un explorador inglés buscando las fuentes del Nilo. Occidente fue Juana de Arco Santa guerrera y mártir. Occidente fueron Dante, Cervantes y Montaigne. Occidente era el marinero de alma salobre que tensaba las gavias del galeón de Manila.

Occidente hoy es la histeria de lo woke (1) y la maldición sobre la propia historia y el odio a sí mismo. De quien se mira y sólo reconoce el vacío de lo que un día existió. Y el gesto bobo de las multitudes narcotizadas repitiéndose a sí mismas “Oh, qué feliz soy”, sin apartar la vista del móvil, mientras se ponen de rodillas ante su propio vacío.

Y seres que no son hombres ni mujeres, ni tienen hijos, ni tienen tierra ni tienen Dios, seres que no son ni tienen nada. Hoy Occidente ha dejado de ser Roma para ser Cartago”. J.J. Esparza.

(1) El término “Woke” se asocia con los movimientos políticos progres, que promueven la política identitaria principalmente de tres colectivos: los LGBTTTQIAX+, la comunidad negra y las feministas.

Cultura de género.

La confrontación ideológica mundial continúa ya no es con guerrillas ni lucha de clases, ahora se trata de una guerra cultural: la del marxismo cultural y posmoderno, del progresismo, la cultura woke, los transexuales y tranespecies, los supremasismos feminista, ecologista, indigenista y LGBTTTQIAX+.

Con la cultura del buenismo y del wokismo se ha llegado a la errónea conclusión, de que la piedra angular de la identidad del individuo no son sus valores, sus habilidades adquiridas y lecciones aprendidas, ni su trabajo creativo, sus desafíos superados, sino el color de su piel y la percepción de su género.

Todos estos movimientos avanzan en manada para dominar a la sociedad humana natural y tradicional y diariamente están presentes en las calles y en los Titulares de los medios gracias a su gran capacidad comunicacional, buscando ser favorecidos por el Estado con bonos, prebendas, planes sociales, todo a cambio de su apoyo electoral.

Por su parte Putin, para también figurar en los Titulares de los medios y potenciar su ego, interviene en la palestra y lo hace produciendo destrucción y muerte en Ucrania y luego terror mundial con sus bombas atómicas, nada imposible ni complicado contra una sociedad blandengue y ya vencida.

El mundo pasa del capitalismo y el trabajo productivo a la cultura woke.

Europa se desarrolló y se enriqueció gracias al capitalismo, la innovación y el trabajo productivo, pero últimamente esto cambio y se busca vivir del dinero que el Estado expropia a los demás ciudadanos y distribuye.

En estos años del Siglo de la Estulticia, surgió el movimiento Woke que está influyendo en la población, especialmente por el uso masivo de los medios de comunicación.

Se trata de una amalgama de izquierdas progres, todas unidas para destruir las bases del liberalismo clásico e implantar un Estado centralista, intervencionista, hegemónico y obeso, que rige y decide sobre todos los aspectos de la vida de las personas.

La cultura Woke y gracias a su gran capacidad comunicacional, se expande y lo hace debilitando la familia natural y tradicional y al ciudadano libre, promoviendo actores de la cultura del espectáculo y alejados del trabajo productivo: Los trans, el indigenismo y el ecologismo, el feminismo.

Debe quedar claro, que los ciudadanos que critican a estos movimientos LGTBIX+ etc, etc, no buscan excluir a nadie. Lo que se pretende es un retorno a la sociedad natural con derechos individuales y se rebela contra estos intentos de cambiar la cultura, naturaleza humana y su biología.

En el ámbito de la sociedad, se quiere evitar la distorsión de la educación infantil; los experimentos médicos con los niños para que cambien de sexo; la destrucción de los deportes femeninos con la incursión de los atletas trans y la intrusión de las “palomas chicas o grandes”, en espacios exclusivos para mujeres, como baños, vestuarios, cárceles y refugios.

La sociedad democrática considera que los derechos humanos son universales y enraizados en la naturaleza humana. Que todos los seres humanos poseen los mismos derechos, siempre que estos no se basen en características secundarias como el género o la piel, sino que descansen en una humanidad compartida. En otras palabras, si una persona se auto percibe como trans y con su accionar no afecta a los derechos de los demás, mantiene sus derechos ciudadanos. Ni más, ni menos.

Necesitamos reafirmar nuestros principios y valores, dejar de lado la trampa, las falacias de lo políticamente correcto y avanzar enarbolando las verdades simples y claras.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com