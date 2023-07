Lima: “Nadie está por encima de la ley, nadie puede tener el poder o el dinero suficiente para comprar conciencias”

“Lo que ya fue el colmo de la visión de que el poder y el dinero pueden comprar impunidad, es que salga un familiar del principal investigado a decirnos: ‘Es mayor de edad y está fuera del país, y no va a volver al país’. Esas señales son señales de indolencia, de impunidad estructural; de decir: ‘A mí no me interesa lo que pase con la víctima ni el proceso en Bolivia. Yo no voy a permitir que se haga un debido proceso y que se investigue este caso’. Son señales, son temas con los que no estamos de acuerdo”, agregó Lima.