Otro tipo de estafa: hackean cuentas de Facebook para ofertar dólares

Recomiendan que es importante que los usuarios no hagan clic en enlaces desconocidos que les llegan a través de Messenger, Instagram, WhatsApp, Telegram, correo electrónico u otros.

Fuente: ANF

Las periodistas Isabel Mercado y Lizeth López fueron víctimas de un hackeo, los delincuentes no solo se apoderaron de sus cuentas en Facebook, sino que también enviaron mensajes a todos sus contactos haciéndose pasar por ellas y ofertando dólares.

Bolivia Verifica cuenta cómo funciona este modus operandi, de qué manera se puede proteger las cuentas y qué hacer en caso de ser víctima.

La exdirectora de Página Siete contó que el 17 de julio recibió un correo electrónico donde se le indicaba que se había detectado un “acceso irregular” en su cuenta de Facebook: “Traté de ingresar a mi cuenta de Facebook y también a la de Instagram, pero ya no podía entrar porque seguramente cambiaron mis contraseñas”, dijo a Bolivia Verifica.

La periodista intentó, de distintas maneras, restablecer su cuenta en Facebook, pero no tuvo éxito. Cerca de las 22:00 de ese mismo día, sus contactos le advirtieron que mediante su cuenta de Messenger estaban ofreciendo dólares.

“Me empezaron a llamar diciendo que yo estaba ofreciendo dólares a la venta a un cambio preferencial, que estaban interesados, pero como les contactaron desde otro número de celular desconfiaron. Me llamaron aproximadamente 200 personas toda la noche”, relató.

Una situación similar vivió Lizet López la pasada semana. Su cuenta de Facebook también fue hackeada. Sus contactos empezaron a recibir mensajes de oferta de dólares para la venta, a través del Messenger incluso los “estafadores” respondían a la conversación de los amigos.

Manifestó que no se percató hasta que una persona de sus contactos le alertó de la situación enviándole las fotografías que enviaban sobre una falsa venta de dólares. En contacto con ANF pidió que Facebook en Bolivia pueda informar sobre otros tipos de verificación que sean paralelos a los que controlan los estafadores.

¿Quién está detrás de las estafas?

Mercado descubrió que la persona que suplanta su identidad en Facebook y ofrece dólares en venta solicita que los interesados hagan depósitos a una cuenta del Banco Nacional de Bolivia (BNB) que está a nombre de Andrea Alanoca Michel.

“Esta persona utiliza una foto mía que sacó de mi Instagram y escribe a mis contactos diciéndoles que cambié de número. Denuncié el hecho al BNB; gracias a Dios me creyeron y bloquearon la cuenta, cuando los delincuentes se dieron cuenta de eso crearon otra cuenta bancaria”.

Por su parte, mediante un rastreo, el equipo de prensa de Bolivia Verifica descubrió que la nueva cuenta bancaria que los estafadores habilitaron es la N: 10000034901260 del Banco Unión, que está a nombre de Moisés Espinoza Choque. Además, quienes hacen la estafa utilizan este número de celular: 77249792.

“Llamé al Banco Unión contándoles lo que pasó, me pidieron que envíe un email, lo envié, pero no bloquearon la cuenta, me dijeron que revisarían toda la información y que luego me informarían al respecto. Espero que más gente no esté siendo estafada”, expresó Mercado.

¿Qué hacer para no ser víctima de hackeo?

El ingeniero en sistemas Raúl Terán advierte que los delincuentes pueden ingresar a los dispositivos electrónicos y apropiarse de las cuentas en Facebook y de otras redes sociales mediante enlaces desconocidos que son enviados desde distintos medios.

“Es importante que los usuarios no hagan clic en enlaces desconocidos que les llegan a través de Messenger, Instagram, WhatsApp, Telegram, correo electrónico u otros”.

Algunos de estos enlaces se camuflan como si fueran premios, actualizaciones, internet gratis o documentos importantes, entre otros. Cuando se hace clic en esos enlaces se abre la puerta para que los delincuentes roben datos personales, como la dirección de los correos electrónicos y sus contraseñas, según explicó el especialista informático.

Una manera efectiva de saber si los enlaces que nos envían son seguros es analizarlos con el sitio web Virus Total; para hacer este proceso siga los siguientes pasos:

Copie el enlace que le enviaron a través de cualquier medio.

Ingrese a https://www.virustotal.com.

Pegue el enlace en el apartado que dice “URL” y presione la tecla enter.

Después de realizar un breve análisis, Virus Total le indicará si el enlace que recibió es seguro o no.

Terán también alertó de que los delincuentes buscan apropiarse de las cuentas de terceros en redes sociales mediante aplicaciones desconocidas. “No se deben instalar aplicaciones extrañas que no estén en Play Store o App Store, porque estas pueden robar información personal de los cibernautas”.

Se deben proteger las cuentas en redes sociales habilitando la seguridad en dos pasos; a continuación, le mostramos cómo hacer este procedimiento en Facebook:

Si realiza este procedimiento, Facebook le avisará cuando terceras personas traten de acceder a su cuenta; además, la red social le pedirá que autorice o deniegue el inicio de sesión. Es decir que, si los delincuentes se apropian de sus accesos y contraseñas, no podrán acceder a sus cuentas hasta que usted lo permita.

Si fue víctima de hackeo siga las siguientes recomendaciones

Notifique inmediatamente el hecho a Facebook a través de este enlace https://www.facebook.com/help/1216349518398524?helpref=faq_content.

En el caso de Instagram haga clic en https://www.instagram.com/hacked/?fbclid=IwAR0z2BwPbWdEvrHjuveVM_LsG3ZI3tCgIJPPvcCsz7Za93FqCPFI9JgaBZs.

Si se trata de otra red social contáctese con el soporte de ayuda.

Solicite a sus demás contactos que reporten su cuenta como hackeada.

Terán detalla que si hay más reportes, se tienen más oportunidades de que el dueño recupere su cuenta en menor tiempo. La siguiente imagen muestra la mejor forma de realizar este proceso:

/ANF/