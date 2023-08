Accionar político en el Estado Plurinacional cocalero y otros escenarios populistas.

“Los hechos no dejan de existir porque sean ignorados”: T. Huxley.

RELEYENDO LA PRENSA: SELECCIONES DEL READER’S DIGEST.

Estado centralista y dictatorial.

El MAS haciendo uso de su poder omnímodo:

Rechazo la currícula educativa regional de Santa Cruz, aprobada por la Gobernación en consenso con la ciudadanía. Los masistas han decidido que las políticas educativas son competencia exclusiva del nivel central del Estado y por tanto no aceptan la curricula cruceña; la que no contempla el uso de la wiphala, el acullico y la mama coca. Entre otras.

Utilizando la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, “EMAPA” se trae de la Argentina, maíz transgénico. A su vez, el Gobierno centralista prohíbe que se usen semillas transgénica para evitar que en Bolivia y especialmente en el oriente, se produzca maíz de manera competitiva.

El gobierno masista del Lucho Arce cerró un trato con la China de Xi Jinping, para monitorear el espectro radioeléctrico de Bolivia. Lo hará a través de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT).

De esta manera, el IPSP, queda vinculado al Partido Comunista chino utilizando el mismo modus operandi de inteligencia artificial, que se aplica en China y ahora en Cuba, Venezuela, Nicaragua y varios de sus seguidores, para controlar a su población: Monitorear sus contactos por internet, por teléfono, sus cuentas de bancos; con quien y donde viajan, que piensan, de que hablan. etc. Sabrán todo de su vida y hacienda, amores y desamores y así tendrán un peón vulnerable que ellos controlan.

Gracias a la IA, inteligencia artificial. YPFB realizo un gran descubrimiento: “El gas se va a terminar en cualquier momento y hay que buscar nuevas cuencas”. Muy capos nomas habían sido.

Los gasoductos que anteriormente se construyeron para exportar gas al Brasil y Argentina, los utilizara el MAS para importarlo. Es un proceso de cambio de rumbo del gas: Gas de ida y gas de vuelta y más caro.

Humor y chistes masistas.

“José Luis Camacho bajó de peso porque no hace ejercicio; también está el hecho de que no están las hamburguesitas a medio camino, las cervecitas que también te suben de peso, la comida en la Casa del Camba, las fiestitas y compañía; eso no hay. Obvio que tienes que bajar de peso si no haces ejercicio”. Gustavo Torrico, viceministro de Gestión Gubernamental.

Justicia masista.

La Fiscalía dictamina que: De no presentarse el periodista Guíder Arancibia de El Diario El Deber, quien: “reveló el uso de camionetas custodiadas por Dircabi por agresores encapuchados durante el paro multisectorial”, se proceda con su aprehensión.

Según el Senador del MAS, Félix Ajpi, el periodista no fue amenazado, sino “corregido”.

Poder judicial en el populismo.

En los regímenes democráticos hay buenos jueces y fiscales y también malos y peores, vinculados a la corrupción y a la influencia política; pero lo importante es que existen los mecanismos para juzgarlos, sancionarlos y lo más relevante es que se los utiliza.

En las dictaduras populistas, los jueces y fiscales, forman parte del sistema del Gobierno y son los ejecutores del terrorismo de Estado, que condena a los ciudadanos opositores y da impunidad a los corruptos del gobierno y sus amigos. De aquí viene esa total desconfianza de la población por todas las instituciones del Estado Plurinacional Populista.

Viajeros provenientes del futuro populista.

En el día de elecciones en España, los migrantes latinos les informaron a los electores: “Nosotros venimos del futuro, ya sabemos lo que va a pasar, si gana la izquierda”. “Ya lo vivimos y nos escapamos hacia aquí para sobrevivir y advertirles”. Los españoles decidieron no creerles.

Un héroe epónimo, al que no le gustan los ll’unkus.

Zelensky: “Yo no quiero que pongas mí foto en tu escritorio. Porque un presidente no es un ídolo, un icono o un retrato; en vez de eso pon las fotos de tus hijos, y antes de tomar cualquier decisión, míralos a los ojos”.

Historias del Castrochavismo.

En Brasilia, del 29 de junio al 2 de julio, se llevó a cabo el Encuentro del Foro de São Paulo (FSP), con la participación de Lula da Silva, quien en 1990 fundó esta organización criminal junto a Fidel Castro.

El FSP en el punto 18 de su Declaración, declara al Régimen Cubano: “Patrimonio Universal de la Dignidad”.

