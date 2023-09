Ministro Cusicanqui asegura que Bolivia busca nueva fuente de financiamiento con ingreso al banco de los Brics

Fuente: ABI

El formar parte del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) del bloque de los Brics representará para Bolivia una nueva fuente de financiamiento para apuntalar el desarrollo y acceder a mecanismos como créditos en la misma moneda de algunos países solicitantes, informó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.

“Son instrumentos que van a beneficiar dentro de lo que es la gestión financiera en nuestro país, pero, fundamentalmente, va a fortalecer el proceso de industrialización y de construcción de infraestructura, para de esa manera atender las necesidades de los bolivianos”, explicó en Bolivia Tv.

Bolivia solicitó los requisitos para formar parte del nuevo banco del grupo Brics, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En la última cumbre fueron incorporados Argentina, Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía.

Creado en 2015, el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS es una organización que cuenta con un capital aproximado de $us 100.000 millones. Tiene previsto conceder este año préstamos entre $us 8.000 millones y $us 10.000 millones.

Cusicanqui explicó que formar parte de este grupo también abre potencial acceso a mercados.

Bolivia cuenta con importante potencial en la producción de alimentos, en minerales y en litio.

“Esas son los grandes ventajas que pueden brindar el estar cerca de este grupo, de este nuevo bloque económico que cobra cada vez más importancia”, destacó.

