Pacientes deben esperar por horas y organizarse para poder ser atendidos en los hospitales

En Cochabamba no es la excepción, las personas esperan largas horas en la intemperie guardando su espacio, algunos incluso llegan a pasar la noche en el lugar.

Las filas en los hospitales no cesan, a diario cientos de personas esperan por horas afuera de los diferentes centros hospitalarios con el fin de poder conseguir una ficha de atención para las diferentes especialidades.

Un panorama un poco más complejo se vive en el Hospital del Norte, el cual es de segundo nivel, donde los pacientes llegan y se organizan escribiendo sus nombres en una hoja dependiendo la orden de llegada y la especialidad.

Sin embargo, esto no es tan simple, ya que muchos afirman que llegan en horas de la madrugada y hacen una lista, posteriormente se van y retornan horas después y se encuentran con que la hoja que dejaron ya no existe y que otras personas hicieron una nueva lista en la cual su nombre no aparece.