Propietarios de armas niegan vínculos con Marset y dicen no tener propiedades en Beni

Este miércoles, la Fiscalía confirmó la aprehensión de Raquel R.S. y se conoció que está siendo investigada por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Fuente: El Deber

Durante los allanamientos realizados ayer, los familiares de Chicho Bala aseguraron que este se presentaría esta jornada en la Fiscalía, para demostrar que no tiene vínculos con Marset. Sin embargo, Chicho Bala no se presentó y mandó a su abogado Luis Felipe Dorado.

“El señor Roberto Carlos H. L. no conoce al señor Sebastián Marset, no tiene ninguna relación con el señor Ronny Suárez y está demostrando que él no tiene una propiedad en el Beni. Esto es totalmente falso”, dijo Dorado sobre las acusaciones de la Policía.