Sebastián Marset: “Si abro mi boquita, se les complica; de Bolivia me fui hace rato”

Fuente: Unitel

Sebastián Marset reapareció este sábado a través de un video en el que asegura que ya no está en Bolivia, además de advertir la inocencia de sus familiares en su estructura criminal, entre ellos su esposa y su hermano, a quienes las autoridades policiales acusan de diversas situaciones ilícitas.

El narco uruguayo también volvió a apuntar a la Policía Boliviana, institución a la que advirtió que si abría “su boquita” se les iba a complicar la situación.

“De Bolivia me fui hace rato, así que no me busquen más por ahí. Bueno si quieren sigan buscándome, pero les cuento que estoy lejos”, manifestó Marset en este segundo video que difunde a dos semanas de haber fugado y evitado su captura durante un operativo realizado en Santa Cruz de la Sierra.

El clip, en donde se lo ve con una polera de color amarillo, tiene una duración de poco más de ocho minutos, material en el que resaltó: “Pedirme que me entregue no es una opción y que me capture la Policía Boliviana tampoco es opción”.

El uruguayo, señalado de ser capo del narcotráfico, envió un mensaje al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y a la Policía a quienes acusó de una supuesta falta de pericia para resolver temas, además que no manejan una información correcta que los hacen caer en imprecisiones.

“Soy bastante inteligente para ustedes, para no decir que son muy burros, que suena un poco mejor decir que soy más inteligente. No subestimo a la Policía, pero a la boliviana si, ustedes saben que si abro mi boquita se les complica”, sostuvo Marset en una nueva alusión a las fuerzas del orden pues, en un primer video, agradeció al jefe de antinarcóticos por haberle avisado del operativo que buscaba su captura y que este ‘soplo’ le permitió escapar.

“A mí, si fuera boliviano, me gustaría que el ministro de mi país fuera algo más inteligente y más honesto consigo mismo. Digo esto porque cada vez que habla de droga, por ejemplo, el señor ministro (Del Castillo) dice la droga que proviene desde Perú, sabiendo todo el mundo que la mejor materia prima que produce Bolivia es la coca y que el crecimiento del país en los últimos años es producto del dinero que ingresa por narcotráfico”, dijo el narco uruguayo.