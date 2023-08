Tramo 2 del proyecto Buena Vista- Las cruces y la afectación a los acuíferos frena consenso entre la Gobernación y la ABC; los bloqueos continúan

Fuente: El Deber

El tramo 2 de la carretera Buena Vista- Las Cruces frena el consenso entre la Gobernación cruceña y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) sobre la construcción de esa ruta. La Gobernación sostiene que ese tramo pasa por acuíferos, por lo que la provisión del agua para las siguientes décadas en el departamento está en riesgo; en tanto que la ABC afirma que no existe afectación.

“Esta carretera tiene una longitud de 80 km. El costo es de $us 212millones y, obviamente, ahí nosotros ponemos la mayor cantidad de los recursos, $us 142 millones y la Gobernación cruceña $us 70 millones”, detalló.