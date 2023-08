Tras un año de ocultar el crimen, dan pena máxima al hombre que mató y enterró a su hija

El sindicado hizo creer que la joven de 17 años se había escapado con su novio, pero realmente la había matado y enterrado el año pasado.

Fuente: La Razón

Onorato C. E. se creía impune, pero un año después tendrá que pagar por el crimen que cometió. Investigado y con indicios en su contra, el hombre de 38 años terminó confesando esta semana lo que callaba desde 2022, él mató a su hija. Ahora, deberá pagar con 30 años de privación de libertad el crimen, gracias a un juicio por procedimiento abreviado que se realizó este lunes.

“El autor confesó el crimen y se sometió a una salida alternativa, por lo que fue condenado con la máxima pena”, informó la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles.

El 22 de agosto de 2022 en la comunidad de Alto Palmar del municipio de Puerto Villarroel, Erlinda, de 17 años, fue a ayudar a su papá Onorato C. E. para los trabajos en su chaco. Debían incluso ir en lancha para llegar al lugar.

HIJA

“La joven constantemente se distraía con su celular hecho que provocó el enojo de su padre; cuando llegaron al chaco, la joven discutió con su padre por lo que él la golpeó en la cabeza y luego la estranguló; para después enterrarla en el lugar”, informó el Ministerio Público, mediante una nota institucional.

Onorato C. E. mató a su hija de 17 años, pero al volver a su hogar contó otra historia. De acuerdo con las investigaciones, el hombre indicó que la joven se había escapado con su novio y tiempo después incluso dijo que recibió una llamada en que ella le dijo que estaba bien y en Argentina.

No obstante, la mamá de Erlinda no terminó por creer la farsa. La persistencia de la mujer permitió que el sindicado no quede impune. Ella logró, con su denuncia, que este hombre que debía cuidar a su hija sea descubierto.

“Los padres de la joven se separaron y el mes de agosto de 2023; la madre de la víctima recién denunció la desaparición de su hija al alertar que su expareja le estaba ocultando información, por lo que el acusado fue citado a declarar y ahí confesó el crimen. Luego, el 12 de agosto del 2023, llevó a la Policía al lugar dónde la habría enterrado a la joven”, detalló el Ministerio Público.

La información de la Fiscalía señala incluso que el agresor tenía una “relación sentimental de pareja con su hija”. El crimen no quedó en la impunidad, este es el décimo feminicidio y el sindicado recibió la pena máxima de 30 años de cárcel que deberá cumplir en el penal de El Abra.