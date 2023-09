Alcaldesa de Cobija pide que no se castigue al club Vaca Díez ante “rumores” de amaño de partidos

La burgomaestre aseguró que se elevó la economía en Pando, gracias a los partidos del club Vaca Díez y no es justo que se lo sancione. Asimismo aseguró que no pudo entrar a la reunión con la FBF, por ello no hubo ningun representante en la reunión.

Fuente: Cadena A/eju.tv

La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, arribó a la ciudad de La Paz con la importante tarea de abogar por el club Vaca Díez y evitar que sufra represalias por parte del Consejo de la División Profesional. Sin embargo, se encontró con una situación frustrante y alarmante que ha dañado seriamente la imagen del fútbol.

A pesar de haber sido debidamente acreditada como delegada titular del club, a la alcaldesa Reis se le negó el ingreso al Consejo. Aseguró que esta negativa representa una clara violación a los derechos y protocolos establecidos, sin embargo respeta la decisión de la FBF.

La alcaldesa expresó su desacuerdo ante esta situación, destacando que su visita a La Paz tenía como objetivo principal garantizar un trato justo para el club Vaca Díez, por respeto al departamento de Pando. Su presencia en el Consejo buscaba exponer los argumentos pertinentes y solicitar que no se tomen represalias indebidas contra el equipo.

La alcaldesa de Cobija, que hoy funge como vicepresidenta del club Vaca Díez, aseguró que se debe investigar los hechos de supuestos amaños a los partidos y sancionar a los responsables, pero no a costa de clubes pequeños, por ello Pando apoyará completamente al club.