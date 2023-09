Anuel afirmó que Shakira era “la cabra” tras su presentación en los VMAs: ¿qué significa?

Anuel asistió a los VMAs y se refirió a Shakira como “la cabra”, lo que muchos les causó risa y a otros desagrado – crédito Javier Rojas/EFE – Getty Anuel asistió a los VMAs y se refirió a Shakira como “la cabra”, lo que muchos les causó risa y a otros desagrado – crédito Javier Rojas/EFE – Getty

Anuel AA, el conocido exponente de música urbana puertorriqueña, fue uno de los destacados invitados en la gala de los MTV Video Music Awards celebrada la semana pasada en New Jersey. Aunque no estaba nominado ni tenía programada una actuación en el evento, Anuel tuvo su momento especial en el escenario al presentar uno de los premios y deleitarse con las impresionantes actuaciones de sus colegas artistas.

Una de las presentaciones que dejó al cantante profundamente impresionado fue la de Shakira, que cautivó a la audiencia con un medley de sus inolvidables y más recientes éxitos, además de ser honrada con el prestigioso The Michael Jackson Video Vanguard Award, un reconocimiento a su destacada trayectoria artística.

La reacción de Anuel no se hizo esperar, ya que utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video en sus historias mientras Shakira interpretaba su famosa canción Hips Don’t Lie. Cabe destacar que la barranquillera cantó en su presentación TQG, que habría sido una dedicatoria de Karol G para él.

En ese breve clip, el reguetonero etiquetó a la artista colombiana y añadió un emoji de una mujer con una corona, dejando en claro su admiración por Shakira y su actuación magistral en el escenario.

Sin embargo, lo que realmente despertó la curiosidad y la intriga de sus seguidores fue el comentario que el intérprete de Más rica que ayer, Mejor que yo y Ella quiere beber hizo durante el video, al referirse a Shakira como “la cabra”. Esto generó una serie de preguntas sobre el significado de esta expresión y su intención detrás de ella.

El comentario del artista desató diversas reacciones en las redes sociales, que abarcaron desde personas que encontraron humor en ello hasta aquellos que consideraron que Anuel mostró una falta de respeto hacia la reconocida cantante barranquillera.

“Anuel diciéndole la cabra a Shakira me dió mil años de vida jajajaja”; “😳 El está ahí ,no tiene vergüenza”; “Se atrevera a grabarla 😂😂”; “No puede ser”; “Pero si este nombre ni canta como le va a decir eso a Shak”; “Pobrecito”; “Es concariño, tranquilos”; “kaajajja Anuel es todo lo que esta bien en esta vida”; fueron algunos de los comentarios se conocieron en redes sociales.

Esta es la razón por la que Anuel llamó ‘cabra’ a Shakira

Para entender por qué el artista puertorriqueño se expresó de esa manera acerca de la cantante barranquillera, es fundamental tener en cuenta que todo está relacionado con el contexto cultural, ya que su comentario fue una forma de elogio.

La expresión “la cabra” es una abreviatura de la frase en inglés “Greatest Of All Time” (G.O.A.T.) siglas que en español traducen cabra, “la más grande de todos los tiempos”, que se utiliza comúnmente para referirse a alguien que es considerado el mejor en su campo o disciplina. En este contexto, Anuel quiso resaltar la carrera y el impacto de Shakira en la industria musical y la cultura en general.

Este gesto de admiración hacia Shakira no sorprende a quienes siguen la carrera de Anuel, ya que no es la primera vez que expresa su respeto y aprecio por la cantante colombiana, puesto que a principios de 2020, el artista colaboró con Shakira en el exitoso tema Me Gusta.

A pesar de su colaboración y del éxito de la canción que crearon con más de 235 millones de reproducciones en Spotify, parece que su relación se deterioró, ya que a principios de 2023 surgieron rumores de que Shakira estaba considerando demandar a Anuel por mencionarla en su canción sin su autorización.

Todo se intensificó con el lanzamiento de Más rica que ayer, la primera canción del puertorriqueño, en la que el artista también hace insinuaciones indirectas hacia su exnovia Karol G. Sin embargo, ese rumor no se materializó y quedó como mera especulación.