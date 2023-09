Arce cuestiona rechazo de diputados a ley sobre delitos sexuales: “Espero puedan recapacitar”

El Mandatario definió como una “equivocación” que 54 legisladores del bloque “evista” del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos se negaran a aprobar la propuesta.

Fuente: Correo del Sur

“Si decimos que nos interesa la patria, si nos decimos patriotas no podemos dejar a lo más preciado que tiene la patria, que es la niñez, expuesta”, afirmó el presidente Luis Arce, al reprochar a los 54 diputados que se opusieron a la aprobación del proyecto de imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual.

La madrugada del pasado viernes, la propuesta normativa recibió 44 votos a favor y 54 en contra durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, por lo que el presidente de esta instancia, Jerges Mercandos, remitió el documento a la Comisión de Constitución.

“Es lamentable esa decisión, espero puedan recapacitar los diputados que, básicamente, por intereses personales, por intereses de acuerdos, de cuoteo, no han tenido la capacidad de entender cuál es el clamor popular, cuál es el clamor de la gente del pueblo, porque todos somos padres, somos abuelos, tenemos nietos, tenemos hijos y queremos la seguridad para ellos y ese proyecto apuntaba a consolidar y a no perdonar a los pedófilos ni pederastas. No hay olvido ni perdón para ellos, porque nuestros niños valen”, afirmó Arce.

El Mandatario definió como una “equivocación” que 54 legisladores del bloque “evista” del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos se negaran a aprobar el proyecto que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad y endurece sanciones contra los encubridores y crea una comisión de la verdad para investigar casos de violación dentro de la Iglesia Católica.

“Si decimos que nos interesa la patria, si nos decimos patriotas no podemos dejar a lo más preciado que tiene la patria, que es la niñez, expuesta”, reprochó durante un acto en Santa Cruz, donde inauguró el Sistema de Seguridad Ciudadana BOL-110 para reforzar la seguridad de los cruceños.

El caso Pedrajas

El proyecto de “Ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes” fue presentado en mayo por el Órgano Ejecutivo, luego de revelarse el diario del fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, donde confiesa que violó a 85 menores, la mayoría en el Colegio Juan XXIII. Este hecho hizo que salieran a la luz pública denuncias similares contra jesuitas y religiosos de otras órdenes.

“No solamente ha sido grotesco lo que hemos visto en los medios de comunicación, lo que se ha hecho con la niñez, con los pueblos indígenas”, lamentó.

En una carta dirigida al Presidente, en mayo, el papa Francisco expresó su dolor y vergüenza por los actos de pederastia cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica en Bolivia, cuestionó la negligencia de quienes debieron “vigilarlos” y comprometió trabajo conjunto con el Gobierno del Estado Plurinacional para reparar las injusticias cometidas.

La postura la expresó en una misiva en respuesta a una carta enviada por Arce el 22 de mayo.

Contra la justicia

Arce afirmó en Santa Cruz que las víctimas no logran justicia porque desde la justicia se señala que estos delitos han prescrito.

Por eso “el Gobierno nacional no ha dudado en enviar un proyecto de ley, porque nosotros sí pensamos en la patria, sí pensamos en la niñez y por eso enviamos ese proyecto de ley” al Legislativo, insistió.